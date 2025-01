"U kontaktu smo, reći ću vam samo jedno o tome": Novak Đoković pomenuo najmoćnijeg čovjeka Australijan opena!

Novak Đoković govorio o direktoru Australijan opena, Kregu Tajliju.

Novak Đoković govorio je poslije pobede na Australijan openu u 1. kolu i o svom rasporedu na turniru. U uvodnoj rundi igrao je u odličnom vremenu za ljubitelje sporta na našim prostorima, od devet časova ujutru po ovdašnjem vremenu, a od 19 časova prema lokalnom.

"Kada god da mi zakažu meč, moraću to da prihvatim. Kao što ste rekli, zaradio sam svoje pravo da imam 'komunikaciju' sa menadžmentom turnira, u kojoj mogu da izrazim šta bih htio, zavisno od dana, protivnika... Naravno da komunikacija postoji, ali nisam jedini igrač koji komunicira sa direktorom turnira, kao i moj tim. Mogu da kažem samo to", kazao je Novak.

Direktor turnira Kreg Tajli otkrio je uoči ovog turnira o čemu razgovara sa Đokovićem. Pričao je o tome kada su ga pitali da li Srbin pominje slučaj trovanja u Australiji 2022.

"Oko njega sam stalno i kako vidim stvari, nastavio je dalje i ne vraća se na to. Novak sada razmišlja o onome što bi trebalo da uradi ove nedjelje, šta bi trebalo da radi sutra... On želi da osvoji ovaj turnir i svaki razgovor sa njim je apsolutno usmjeren ka tome. Iskreno gledam ka tome kao na nešto što je ostalo u prošlosti i čak se ni ja sam ne vraćam na to. Nemam namjeru da to radim i više me interesuje moja uloga u organizovanju sjajnog turnira u naredne dvije nedjelje", rekao je Tajli za "Brizbejn tajms".

Novak Đoković igraće protiv sljedećeg rivala u srijedu, a pretpostavka je da će mu organizator ponovo izaći u susret i dopustiti sličan termin kao i ovog ponedjeljka.

