Srbija igra protiv Danske u Kopenhagenu, a Viktor Troicki je dao i jedan odgovor koji je po malo iznenadio danske novinare. Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija igra protiv Danske u Kopenhagenu i traži put na završni turnir Dejvis kupa. Moraće bez povrijeđenog Novaka Đokovića da ostvari pobjedu i da prođe dalje. Na zvaničnoj konferenciji za medije obratili su se srpski teniseri na čelu sa selektorom Viktorom Troickim. Poznato je da će u petak u singlu igrati prvo Miomir Kecmanović i Elmer Muler (16 časova), poslije njih će izaći Hamad Međedović i Holger Rune. U subotu od 12 časova će na teren dublovi Matej i Ivan Sabanov igraće protiv Agusta Holmgrena i Johanesa Ingildsena. Poslije njih na teren će Kecmanović i Rune, pa na kraju, ako bude potrebe, Međedović i Miler.

Na pitanja novinara odgovarali su srpski igrači, prednost su dobili danski mediji za pitanja na engleskom. Krenulo je od Miomira i meča koji je imao sa Runeom na Australijan openu gdje su igrali pet setova. "Bio je veoma dobar meč, igrao je dobro na kraju i zaslužio pobjedu. Nadam se da sada ja mogu da dođem do pobjede i da pomognem ekipu.", počeo je Kecmanović.

Priznao je Miša da ne zna previše o drugim danskim teniserima, izuzev Runea. "Lično ih ne poznajem, znam Holgera i još jednog koji nije u timu sada. Pripremićemo se dobro i bićemo spremni za njih."

"Jeste li sigurni u to?"

Vidi opis "Jeste li sigurni u to?": Troicki iznenadio novinare, ovakav odgovor nisu očekivali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 16 / 16

Jedan od danskih kolega pitao je selektora Troickog kako će biti njemu i igračima da igraju pred 10.000 navijača u "Rojal Areni" koji će da podržavaju Dance. Po malo ga je iznenadio odgovorom. "Jeste li sigurni u to? Imamo mnogo Srba u Kopenhagenu. Vjerujem da će biti dosta Srba ovdje. Biće Danaca više naravno, ali doći će i ljudi iz Švedske i Danske, vjerujem u naše ljude ovdje", poručio je Troicki.

Uslijedilo je pitanje za Hamada u vezi sa tim što će dobiti šansu da igra pošto Novak nije u mogućnosti da pomogne timu. "Naravno da nismo srećni što Novak nije ovdje. Imam šansu. Spreman sam za meč. Zajedno smo odlučili da ću da igram u petak, daću sve da donesem poen ekipi."

Otkrio je Hamad da odlično poznaje Runea i Mulera pošto su isto godište. "Poznajemo se iz djetinjstva, posebno Holger i ja koji se dugo znamo. Daću sve od sebe u svakom meču, pokušaću da donesem poen timu. To je cilj. Dobro je što ih poznajem, što mi je motivacija više, igrali smo u juniorskim danima, daću maksimum."

Međedović je potom otkrio i zašto je odlučio da propusti Australijan open i da igra na čelendžerima u Portugalu i da trenira u Španiji. "Da, većina vas zna da sam se preselio u Španiju, radim sa Horheom Agireom. Tamo sam odradio pripreme. Donio sam odluku da umjesto kvalifikacija u Australiji idemo u Portugal na čelendžere, da igram tamo. Ispala je kao dobra odluka, ušao sam u Top 100, osvojio turnir, zadovoljan sam. Sve super ide sa novom ekipom. To je to"

Konačno - dublaši

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Viktor je potvrdio da je zdravstveno stanje svih dobro. "Hvala Bogu sve je dobro, svi su spremni, momci su motivisani, privikavali su se na uslove. Imamo treninge, spremni smo za sutrašnje mečeve. Sutra su Hamad i Miša na programu, vidjećemo poslije prvog dana rezultate i šta će da se desi za mečeve u subotu. Svi su spremni da pomognu da dođemo do pobjede."

Podsjetio se Viktor i momenta kada je osvojena "salatara" 2010. godine. Vjeruje da to može da se ponovi.

"Ne bih bio ovdje gdje jesam da ne vjerujem da možemo da osvojimo salataru. Najljepše uspomene na tenis i na moju karijeru me vežu za reprezentaciju i za Srbiju. Imali smo sreće da osvojimo jednom, nije se u mojim igračkim danima desilo. Dva puta smo izgubili polufinale nesrećno od kada sam selektor. Svi znamo da je prije dvije godine bilo jako blizu. Tu smo svi, ne samo ja, okupljamo se sa željom da se ponovi. Ne samo momci koji su ovdje, nego i Novak i Dušan. I dalje idemo, svima nam je i dalje san da ostvarimo to ponovo."

Analizirao je Viktor dešavanja u petak u singlu.

"Analizirao sam dobro igru Runea uživo, Miša je igrao dug meč protiv njega. Sjajan je igrač. On je favorit protiv Hamada jer ima iskusvo veće. Vjerujemo u Hamada sa njegovom agresivnom igrom i servisom. Uvijek sam pričao da može da dobije bilo koga ako ima svoj dan i da svoj maksimum. Holger je favorit i zbog ranga i domaće publike, tako mislim i da je Miša favorit protiv njihovog durgog igrača. Nadam se da će igrači da budu spremni, dati sve od sebe, vjerujem da može da bude pozitivan skor poslije prvog dana."

Dobra vijest za Viktora je da su tu dvojica dubl eksperata. Matej i Ivan Sabanov. "Matej i Ivan debituju, prvi put su u reprezentaciji Srbije. Čestitam im na tome. Vidjećemo, zaslužili su da budu dio tima. Vidjećemo poslije prvog dana kakav je rezultat i ko će da izađe na teren u subotu. Oni su prijavljeni, ne mora to da znači, vidjećemo poslije prvog dana. Definitivno nam je dubl uvijek bio bolna tačka, poslije Zimonjića imali smo Ćaćića, ali nismo igrali dva dublaša. To nas je mnogo koštalo u nekim duelima. To može da se promijeni u budućnosti. Što ne protiv Danske", jasan je Viktor.

Potom se obratio i Ivan Sabanov. "Da kažem u ime obojice. Nama je čast što smo ovdje i daćemo sve od sebe ako nas selektor izabere u subotu. Svim srcem ćemo navijati za Hamada i Kecu i nadam se da ćemo pobijediti", zaključio je Ivan Sabanov.