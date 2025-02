Siner se neće izvući za doping zbog ovog čovjeka: Vodi ga na sud i traži veliku kaznu, a veoma je moćan

Predsjednik Svjetske anti-doping agencije odlučan je u namjeri da Janik Siner zaista odgovara za to što je igrao i osvajao dopingovan.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Svjetska anti-doping agencija ("WADA") uvjerena je u to da ima snažne argumente u slučaju protiv svjetskog "Broja jedan", Janika Sinera. Njen predsjednik, Poljak Vitold Banka, odbacio je i pomisao da se ovaj slučaj poredi sa slučajem dopingovanja Poljakinje Ige Švjontek. Njoj je u organizmu pronađena nedozvoljeno veća doza lijeka trimetazidina, koji je unijela uzimajući tablete za nesanicu. Sineru je prošlog proljeća pronađen anabolički steroid klostebol koji mu je navodno u organizam unio maser i prošao je bez ozbiljne kazne. Bar za sada.

"To su dva potpuno različita slučaja i ne mogu da se porede. Ove supstance, klostebol i trimetadzidin, su različite i drugačije su i okolnosti dva slučaja. Donijeli smo odluku da se na jednu presudu žalimo, a na drugu ne nakon što smo konsultovali mišljenja stručnjaka. Naša procedura je ista kao i u svim disciplinskim postupcima", rekao je Banka.

"Profesionalni sportista je odgovoran za svoja djela i za djela svojih saradnika u stručnom štabu i to je suština anti-dopinga. Jedna je stvar trag trimetazidina u lijeku koji sadrži melatonin, kao u slučaju Ive Švjontek, sasvim je druga je kada se steroid nalazi u masti koju koristi njegov najbliži saradnik", dodao je prvi čovjek WADA.

Takođe, navedeno je da WADA traži minimalnu suspenziju za Sinera od 12 mjeseci, dok je Švjontek bila suspendovana mjesec dana.

Poznato kada će biti odlučeno o Sineru

Izvor: Printscren/Youtube/Australian Open TV

Ovog proljeća, 16. i 17. aprila, Sud za sportsku arbitražu u Lozani odlučivaće po žalbi WADA na odluku "Međunarodne agencije za intergitet u tenisu" da Janik Siner nije kriv za to što je bio dopingovan prošle godine. Odnosno, za to to što je u njegovoj krvi pronađena nedozvoljena supstanca klostebol, koja je zabranjeni anabolički steroid.

Čim je donijeta odluka da Siner može da se takmiči bez prepreka, WADA je uložila žalbu. Nakon što su Italijanu oduzeti samo bodovi koje je stekao u Indijan Velsu i i samo novac koji je zaradio na tom turniru, ostao je utisak da se izvukao. Međutim, možda i ne izađe iz ove situacije baš tako lako i bez ozbiljnih posljedica.

WADA je ukazala na to da nije ispravna odluka prema kojoj nema krivice Janika Sinera i ujedno traži za njega period neigranja. Maksimalna kazna je četiri godine, a u konkretnom slučaju i WADA se saglasila da se Italijan nije dopingovao namjerno, pa je zbog toga maksimalna kazna skraćena na dvije godine zabrane nastupa.

Podsjetimo, objašnjenje Sinerove odbrane je da je u tijelo tenisera dospjela nedozvoljena supstanca tako što ga je njegov saradnik iz tima masirao bez rukavice, a prethodno je nanio kremu koja je sadržala klostebol. Iako je zaista trenutno najdominantniji teniser na svijetu i nedavno je to potvrdio i osvajanjem Australijan opena, ovaj slučaj baca veliku sjenku na njegove uspjehe.

Ko je Vitold Banka

Poljak Vitold Basnka bivši je sprinter, kao i bivši ministar sporta i turizma svoje zemlje. Na čelu Svjetske anti-doping agencije je od 2019. godine. Kao takmičar osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2007. godine u disciplini štafeta 4x100. Završio je karijeru 2012, kada nije uspio da se kvalifikuje za Olimpijske igre u Londonu.