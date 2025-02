Janik Siner se oglasio nakon suspenzije!

Italijanski teniser Janik Siner oglasio se nakon što je suspendovan na tri mjeseca zbog dopinga. Iz njegovih riječi teško da može da se vidi da je nezadovoljan.

Janik Siner postigao je sporazum sa Svjetskom anti-doping agencijom (WADA) i zbog korišćenja nedozvoljene supstance klostebol suspendovan je na tri meseca. Siner je pristao na to jer se očigledno plašio odluke Suda za sportsku arbitražu (CAS) koji je trebalo da odlučuje o žalbi WADA sredinom aprila, tako da je na kraju dobio kaznu koja je nekoliko puta manja od one koja je zatražena (od godinu do tri godine).