Alkaraz gledao Novakov poraz, pa i on ispao: Zna se ko je sve to jedva dočekao - suspendovani Janik Siner

Poslije poraza Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u Dohi najviše se obradovao Janik Siner.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi šok u Dohi. Nakon što je Novak Đoković ispao već u prvom kolu turnira od Matea Beretinija, pošto je Danil Medvedev predao svoj meč Feliksu Ože-Aljasimu, a Stefanosa Cicipasa je na "jednoj nozi" savladao Hamad Međedović, sada je ispao i Karlos Alkaraz. Španski teniser inače bivši broj jedan na ATP listi izgubio je meč četvrtfinala od Čeha Jiržija Lehečke 6:3, 3:6, 6:4 i tako je završio svoje učešće u Kataru.

Alkaraz se mučio i ranije na mečevima sa Marinom Čilićem i Lukom Nardijem, a sada je u tri seta poražen od nezgodnog mladog Čeha. U prvom setu je Alkaraz poveo i prvi uzeo brejk, ali je Lehečka odgovorio sa dva brejka i tako je došao do vođstva. Uspio je da izjednači Španac, ali to je bilo sve. Kada je poveo sa 4:2 u odlučujućem setu djelovalo je da je gotovo, ali onda se vratio Lehečka i sa dva brejka došao do pobjede.

Čeh koji je do sada uspio da pobijedi Grigora Dimitrova, Fabijana Marošana i sada Karlosa Alkaraza u polufinalu čeka boljeg iz posljednjeg četvrfinala u kome se sastaju Mateo Beretini i Džek Drejper.

A Siner se smješka

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Janik Siner je uprkos suspenziji prvi na ATP listi sa 11.330 bodova, a drugi je Aleks Zverev sa 8.135 poena. Kalros Alkaraz kao treći sa 7.510 poena ne može da ga stigne dok mu suspenzija istekne, kao ni Tejlor Fric, Kasper Rud i Danil Medvedev koji su jako daleko. Novak Đoković je trenutno sedmi sa 3.900 poena, a top deset zatvaraju Aleks De Minor, Andrej Rubljov i Romi Pol. Porazi najvećih rivala odgovaraju Sineru, a jedini koji ga realno sada juri je Zverev koji bi sa pobjedom u Riju mogao da stigne do 8.535 bodova.