Rukometaši Srbije savladali su Španiju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine. Na kraju je bilo 27:25 (11:10)

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Srbije pobijedili su Španiju 27:25 (11:10). Sjajno je odigrala izuzetno podmlađena selekcija Dalibora Čuture, pojavili su se kao heroji mladi Miloš Kos i Uroš Mitrović, sjajno je branio Dejan Milosavljev, a Dragan Pešmalbek je bio nezaustavljiv. Pomislili smo da na 25:21 Srbija ima pobjedu u ruci na maje od četiri minuta do kraja, ali onda su Španci dali tri gola za minut i stigli na gol razlike. Ipak, "orlovi" su uspjeli da izdrže i dođu do velike pobjede.

Po običaju je dominirao na golu Dejan Milosavljev sa 12 odbrana, a u napadu su najefikasniji bili Nemanja Ilić i Lazar Kukić sa po pet, Mateja Dodić i Dragan Pešmalbek sa četiri i Miloš Kos i Uroš Mitrović sa po tri gola. Kod Španije Abel Serdio je imao četiri, a Jan Tarafeta, Aleks Dušebajev i Imanol Garsiandija po tri gola.

Dragan Pešmalbek je iznudio nekoliko isključenja uz sedmerce, a Uroš Mitrović se pojavio u drugom poluvremenu i dao tri gola kada se lomio meč. Miloš Kos je imao sjajnu utakmicu kao i Mateja Dodić i pun pogodak su bila rješenja Dalibora Čuture kada su neki mlađi rukometaši u pitanju.

Vidi opis Cijeli svijet otpisao Srbiju, a "orlovi" dobili Španiju: Gazili Furiju, pa zamalo sve prosuli za minut Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Srbija je povela golom Lazara Kukića, ali dugo nije bilo drugog igrača u njihovoj igri. Preokrenula je Španija i vodila golom razlike, a tek poslije 14. minuta dobili su "orlovi" drugog strijelca osim Kukića kada je Darko Đukić dao gol. Nekoliko puta se Španija odlijepila na dva gola razlike, ali uspijevali su domaći da se vrate, no nisu koristili šanse da pređu u vođstvo. Sve do samog kraja poluvremena kada je naš tim u dva brza napada došao do 11:9! U posljednja dva minuta nije bilo mnogo dobrih odluka i otišli su na odmor sa vođstvom 11:10.

Na startu drugog poluvremena izjednačili su Španci, ali onda su krenuli sa greškama. Držala je Srbija golovima Nemanje Ilića sa penala jedan gol prednosti, a onda smo se u 40. mnutu odlijepili na 17:15. Bilo je 18 minuta do kraja kada je pogodio Pešmalbek za 19:16, ali onda smo stali. Marko Milosavljević je isključen i serijom 3:0 stigli su do 19:19 Španci. Uspjeli su i da povedu, ali se Srbija vratila. Miloš Kos je pogodio iz nemoguće situacije za 21:21 i ušlo se sa neriješenim rezultatom u posljednjih deset minuta. Uroš Mitrović je na osam minuta do kraja pogodio za 22:21 i natjerao Riberu na tajmaut. Dao je zatim Mitrović gol sa devet metara i nakon velike serije vodili su 25:21. Kada je djelovalo da je sve gotovo, Španci su prišli na 25:24 sa tri gola za minut i u posljednji minut se ušlo sa dramom. Ipak, na kraju su izabranici Dalibora Čuture stigli do pobjede.