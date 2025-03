Đokovićev provokator ljubi nasljednicu najluđeg ikada: Tata zbog žena bježao iz NBA, ćerka odmah upecala tenisera

Američki teniser Ben Šelton, koji je provocirao Novaka Đokovića, smuvao je ćerku Denisa Rodmana, fudbalerku Triniti i o tome priča čitava Amerika.

Sportski par o kojem će u narednim godinama pričati ceo svet stvoren je u Americi - teniser Ben Šelton (22) objavio je na društvenim mrežama zajedničku fotografiju sa fudbalerkom Triniti Rodman (22), a cjelokupna sportska javnost "poludjela" je zbog toga. Ben je jedan od najtalentovanijih američkih tenisera, Triniti bi trebalo da bude među najboljim svjetskim fudbalerkama, a planetarno je popularna i zbog oca Denisa koji je svojevremeno bio prepoznatljivo lice NBA lige.

Već nekolliko nedelja spekulisalo se o vezi Bena Šeltona i Triniti Rodman, ali smo zvaničnu potvrdu dobili tek objavom na društvenim mrežama. Među američkim sportistima oboje su veoma popularni, pa je samo jedna zajednička fotografija bila dovoljna da postanu glavna tema - kako među kolegama sportistima tako i u širem delu javnosti.

Sada će se rezultati Bena Šeltona na teniskim turnirima, odnosno Triniti Rodman na fudbalskom terenu pratiti sa posebnom dozom pažnje. Nije isključeno da već u bliskoj budućnosti vidimo kako zajedno posećuju sportske mečeve, odnosno kako idu da gledaju jedno drugo u izgradnji velikih sportskih karijera. Ovako izgleda Triniti Rodman:

Pored toga što će pažnja ka Benu i Triniti biće usmerena zbog svega što su već postigli u karijeri, a imaju ozbiljne rezultate, posebno će se pratiti njihovi privatni životi. Recimo, za Bena Šeltona znamo da mu je svojevremeno Novak Đoković "držao bukvicu" pred cijelim stadionom, dok je Triniti Rodman medijima zanimljiva zbog oca Denisa i kompleksnog odnosa koji ima sa njim.

Ko je Triniti Rodman?

Denis je imao afere sa brojnim poznatim ženama svog doba, a najčuvenija je ona sa Madonom o kojoj se godinama pisalo u svim američkim medijima. Ćerku Triniti dobio je mnogo godina kasnije, kada je djelovalo da se smirio i da postoji mogućnost da bude običan porodični čovek. Sa Mišel Mojer prvo je dobio sina Denisa Rodmana Džuniora, a zatim i ćerku Triniti Rodman, koja oca ne podnosi.

Rodman je godinama zapostavljao svoju djecu, pričalo se da duguje oko milion dolara za alimentaciju, a bilo je tu i raznih drugih optužbi. Triniti je odlučila, da posle godina ćutanja, napokon prizna: "Pokušavali smo da živimo sa njim, ali on je stalno pravio kućne žurke. Dovodio je neke čudne djevojke... Oduvijek je volio popularnost i kamere. Stalno sam plakala, ljudi oko mene su se pitali šta mi se to događa. Dešavalo se da ga ne viđam mjesecima", ispričala je Triniti u podkastu "Kol hr dedi" i dodala: "Kad me pozove na telefon, javim se samo da bi mi savjest bila čista. Njemu je potrebno da čuje moj glas, to je jedini razlog zašto podignem slušalicu. Ne činim to zbog sebe. On nije moj otac. Jeste biološki, ali na sve druge načine - nije. Jako dugo sam se suzdržavala, ali teško mi je da držim svu ovu ljutnju u sebi".

Triniti Rodman je nastupala za Vašington Stejt Kuguarse, a zatim i za Vašington Spirit, profesionalni klub koji se takmiči u NWSl, najjačoj ligi ženskog fudbala u SAD. Posljednje tri godine je i seniorska reprezentativka Amerike, u čijem dresu ima 46 mečeva i 10 postignutih golova. Sa nacionalnim timom osvojila je Gold kup, Prvenstvo Severne Amerike i zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. Na klupskom nivou osvojila je titulu i Superkup sa ekipom iz Vašingtona.