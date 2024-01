Ben Šelton mnogo priča i gestikulira, ali je još mlad. Veteran mu je ponovo "uzeo mjeru", a to ovoga puta nije bio Novak Đoković.

Izvor: YOUTUBE/US OPEN CHAMPIONSHIPS/SCREENSHOT/TWITTER/TENNISTV/PRINTSCREEN

Čekao je Novak Đoković da se završi ovaj meč, a kakav je meč bio u pitanju! Gledali smo pet setova, više od četiri i po sata tenisa i na kraju još jednom kako teniska mladost pada nad veteranima! Rival Novaka Đokovića u četvrtom kolu Australijan opena biće Adrijan Manarino!

Iskusni 35-godišnji Francuz savladao je mladog Bena Šeltona7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4 i tako se plasirao u narednu fazu! Najvjerovatnije će se taj duel odgrati u nedjelju i umjesto duela mladosti i iskustva gledaćemo na terenu dva veterana starija od 35 godina.

Ben Šelton se probio prošle sezone kada je stigao do polufinala US opena koje je naravno izgubio od Novaka Đokovića 6:3, 6:2 7:6. Prašina se podigla nakon kraja meča kada je poslije pobjede Novak Šeltonu "spustio slušalicu". Mladi Amerikanac je tokom cijelog turnira tako slavio svoje pobjede, a kada mu je Novak uzvratio istom mjerom, svi su ga napali!

Vidi opis Američki provokator nije stigao do Novaka! Đoković ga je čekao, da mu opet spusti slušalicu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 13 / 13

"Svidjela mi se njegova proslava, kopirao sam je, ukrao sam njegovu proslavu...", objasnio je Novak Đoković postupak na kraju meča, a sada je pred početak Australijan opena ponovo progovorio o tom detalju.

"Iskoristili ste riječ provokacija. Ja nisam provocirao. To je bila moja reakcija na provokaciju koja je došla sa druge strane. To je bila reakcija na ponašanje Bena Šeltona koji se nije lijepo ponašao na tom meču, kao ni prije samog meča. To je čitava priča. Kada god izgubim, ja zagrlim svog protivnika, čestitam njemu i njegovom timu. Ali, ako neko počne da se ponaša na nefer i nesportski način, ja reagujem!", objasnio je srpski teniser.

Jedan od onih koji su odmah napali Novaka poslije tog gesta bio je i otac mladog Amerikanca Brajan Šelton. "Novak toliko želi da ga vole... Želio je da se naruga Benu na kraju meča. Nije to on uradio da bi kopirao Bena, to je uradio da mu se naruga. A to nije lijepo kada dolazi od jednog tako velikog šampiona", rekao je Brajan Šelton nakon što je Novak osvojio Australijan open.

Samog Šeltona su na početku turnira pitali da prokomentariše Novakovu izjavu kako je bio provociran na tom meču, a Šelton je na to pitanje uzdahnuo, počeo je da se češe po vratu, a onda je rekao:

"Ne... Nemam šta da kažem na tu cijelu situaciju na US openu, stalno me pitate posljednjih četiri-pet mjeseci. Mislim da sam rekao šta sam imao, volio bih da ostane na tome i idemo dalje. Sada smo na Australijan openu, nismo na US openu, sada sam skroz fokusiran na to. Uživam na terenu i svi mogu da imaju mišljenje kakav sam i kako se ponašam, tako da nemam odgovor na tvoje pitanje!"

Šelton je do sada na turniru rutinski dobio Roberta Bautistu Aguta i Krisa O'Konela, a čim je stigao do nešto boljeg rivala pao je. Što se tiče Manarina, on sa 35 godina proživljava drugu mladost Francuz je trenutno 19. na ATP listi, a ovo mu treći meč zaredom na kome igra pet setova. Dobio je prije toga sa 3:2 u setovima Stanislasa Vavrinku i Haumea Munara. Manarino je do sada u karijeri odigrao četiri meča protiv Novaka Đokovića i svaki od njih je izgubio.