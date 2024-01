Novak skinuo majicu, nisu skidali pogled sa jednog detalja! Mnogima je trn u oku, uvijek ga nosi sa sobom!

Novak Đoković i u Melburnu je pokazao koliko je privržen vjeri.

U toku meča Novak Đoković - Tomas Martin Ečeveri u 3. kolu Australijan opena, srpski teniser u jednoj pauzi između gemova se presvlačio i svi su primijetili da nosi krstić na grudima.

Poznato je to da Novak često sa sobom ili oko vrata nosi krst i da to za njega ima veliko značenje. Svi koji ga prate tokom karijere znaju da je vjernik, da je odlazio i na Ostrog, gde je Đoković prošle godine krstio djecu, da slavi slavu sa porodicom i da i u vjeri nalazi svoj mir.

"U nekoj dubini, mi smo uvijek sebi najveći saveznici i najveći neprijatelji. U našim glavama se odlučuje u kom smjeru će da ide. Nije sve to tako lako i lijepo kad izađeš na teren i moraš da se nosiš sa hiljadu stvari – spoljašnjih i unutrašnjih. U tom kontekstu mi je prihvatljivo da izgubim koncentraciju. Ne volim i ne želim to da radim, ali su takvi trenuci normalni. Kriza je sastavni dio svakog meča. Ljudi koji me duže znaju i prate znaju da nemam dlake na jeziku. Ja sam vrlo pravdoljubljiva osoba i kad nešto nije ispravno, a mnogo toga nije u današnjem svijetu, ja to i kažem. Jesam gurao nos gdje mu nije mjesto, ali ako već imam megafon da kažem nešto što je važno da se čuje, ja ću reći. Dio ljudi će me osuditi, posebno zbog toga što sam iz Srbije. Tada je konotacija drugačija", rekao je Đoković jednom prilikom.

"Mogu da pričam za sebe, šampion je relativna stvar. Za nekoga je značenje drugačije od onog što je meni. Zavisi šta ko vrednuje i na koji način, koje se osobine i vrline vrednuju. Nosim krst sa sobom… Niko ne priča o tome koliko ljudi umire od gladi, koliko se seli iz zemlje zbog rata. Niko ne priča o realnosti, možda to ne ide na ruku nekoj eliti. Možda sam im trn u oku jer sam ranije pričao o tome", govorio je uvijek iskreni Novak Đoković.

Kada odmara od obaveza ili se u Srbiji priprema za turnire, Novak Đoković nalazi mir i u fruškogorskim manastirima. Tako je prije nekoliko godina Novak posjetio i manastir Šišatovac, gdje je prisustvovao jutarnjoj službi, a poslije toga proveo i vrijeme u razgovoru sa monasima.

Takođe, prije dvije godine, kada je prošao pakao u Australiji iz koje je bio deportovan, Đoković je u Beogradu nalazio mir odlaskom na pričešće u Hram Svetog Save, a nakon skandaloznog tretmana u Melburnu, Đoković je išao i u Crkvu Ružica na Kalemegdanu.

I ovog januara, kao i skoro 20 godina unazad, Novak Đoković u Melburnu igra za titulu grend slem turnira koji je osvajao najviše puta, čak 10. Vjerovatno je da će i poslije toga nalaziti snagu za nove izazove na službi u crkvi, daleko od pogleda javnosti.