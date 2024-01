Đoković priznao - Tačno je, imam povezanost sa tim drvetom! Novak progovorio: To je moj stari prijatelj

Novak Đoković pričao je o jednom zanimljivom ritualu koji ima na Australijan openu...

Novak Đoković hoće titulu na Australijan openu i to nije tajna. Pokušaće da podigne pehar po 11. put i naredna prepreka na tom putu mu je Tomas Ečeveri. Sa njim će igrati u petak ujutru (oko 9 časova po našem vremenu). Prije tog meča najvjerovatnije će posjetiti botaničku baštu i jedno drvo.

Priznao je to i Đoković tokom razgovora sa novinarima u Melburnu. Tačne su priče koje su čuli u vezi drveta i posebne povezanosti.

"Da, to je tačno, tačno je. Ima jedno posebno drvo sa kojim imam, da se izrazim tako, posebnu povezanost u ovih posljednjih 15 godina. Obožavam svaki ćošak botaničke bašte. To je veliko blago Melburna, to što postoji takav park sa prirodom usred grada. Ne mogu da vam otkrijem koje je to drvo tačno, trudiću se da zadržim diskretnost i da provodim svoje vrijeme tamo. Volim da se prizemljim i povežem sa tim starim prijateljem", rekao je Đoković.

Uslijedilo je dodatno pitanje, da pojasni zašto baš to drvo.

"Imam povezanost sa tim drvetom, jednostavno volim to. Volim njegovo korijenje, grane, sve. Počeo sam da se penjem prije nekoliko godina. To je to, imam povezanost", zaključio je Đoković.

Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9

Dakle, plan je jasan, prvo drvo, meditacija, pa onda meč trećeg kola Australijan opena. Ukoliko ne bude iznenađenja i ispadanja nosilaca, Novak bi u osmini finala trebalo da igra protiv Bena Šeltona. Prije toga Amerikanca čeka okršaj sa iskusnim francuskim igračem Adrijanom Manarinom.