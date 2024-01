"Počivaj u miru": I Novak Đoković oprostio se od Dejana Milojevića

Novak Đoković oprostio se od Dejana Milojevića na društvenim mrežama.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković oprostio se od Dejana Milojevića. Poslije tragičnih vijesti i svega što se dogodilo u Americi, najbolji teniser planete oglasio se iz Australije. On je na društvenim mrežama napisao samo tri riječi. "Počivaj u miru", uz to je stavio i emotikone molitve i suza. I njemu je teško palo...

On će u trećem kolu Australijan opena igrati protiv Tomasa Ečeverija i očekuje se da će na konferenciji za medije poslije tog duela više pričati o Dejanu i njihovom odnosu.

Došao je Novak i u junu 2020. godine u dvoranu Mege kada se Miloje opraštao od Mege i bio je dio tog događaja. "Uživao sam ponosan sam na sve ovo. Nikada trener nije ispraćen na ovaj način, uglavnom se treneri teraju iz kluba. Posebno na ovim prostorima. Počastvovan sam, hvala svima", rekao je tada Dejan. Prije toga je Đokoviću uručio i dres sa brojem jedan, a onda je sjeo pored Nikole Jokića i gledao meč.

U srijedu je Milojević doživio srčani udar tokom večere sa prijateljima u Solt Lejk Sitiju. Hitno je prebačen u bolnicu i operisan. Nadali su se svi da će uspjeti da se izvuče. Nažalost, to se nije dogodilo. Dok se još borio za život srpski mediji u Melburnu pitali su Novaka za njega, ni on nije mogao da vjeruje. "Srčani udar?! Šta mogu da kažem, osim da pošaljem podršku, da ga Bog čuva, da mu anđeli pomognu i da bude dobro. Šokantno za tako mladog čovjeka, obilježio je naš sport. Misli su uz familiju!", poručio je Đoković tada, ali tragedija nije na kraju spriječena...

Izvor: Instagram/Printscreen/djokernole

Od srpskog trenera i igrača opraštaju se mnogi, srceparajuće poruke, dirljive priče, anegdote i pregršt pohvala na njegov račun, ponašanje, odnos sa svima stiže sa svih strana svijeta.

"Niko u Srbiji nije mogao da vjeruje zbog tih vijesti. Taj tip je bio zvijer, uvijek pozitivan, svi su ga vidjeli kao tipa ako mu se žališ, a on se nije žalio, pa bi ti rekao daj da se smijemo. Samo bi to govorio. Vidjevši kakav je uticaj imao, to je toliko tužno. Mnogo igrača, trenera, širom svijeta, neće zaboraviti. Milojević je sjajan igrač, ali nikad nije jurio karijeru i uvijek je bila porodica na prvom mjestu. Nije jurio ni novac. Mislim da je to sjajan primjer kako treba živeti život. Vjeruje da ako ne voliš svoj život, onda ne možeš ni da budeš najbolji na svom poslu. Ljudi nekada više cijene posao nego neke druge stvari, tako da je ovo jako tužan dan", rekao je Bogdan Bogdanović.