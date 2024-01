Milojević stigao kao velika zvijezda, ali se tako nije ponašao! Čuveni Španac skrhan zbog Dejana: Uvijek je bio nasmijan

Viktor Klaver pričao je o Dejanu Milojeviću i tragediji koja je potresla košarkaški svijet.

Dejan Milojević ostavio je veliki trag gdje god se pojavio. Da li to u Srbiji kada je kretao preko Beovuka, FMP-a, Partizana, Crnoj Gori u Budućnosti ili u Španiji sa Valensijom, NBA ligi sa Golden Stejtom... Svi imaju samo pozitivne stvari da kažu od njemu poslije velike tragedije i smrti Srbina zbog srčanog udara.

I sam je Dejan priznao da je poslije Partizana namjerno otišao u Valensiju, da bi uživao u životu, iako je poslije sjajnih partija mogao da bira i neki jači klub. Tamo je tada bio i jedan golobradi momak po imenu Viktor Klaver koji je počinjao karijeru. Sada, 18 godina kasnije je upravo on pričao o Milojeviću.

"Prije nego što počnemo, moramo da pričamo o Milojeviću. Nažalost, napustio nas je u srijedu. Kao bivši saigrač i prijatelj, želim da izrazim saučešće njegovoj porodici, prijateljima i najbližima. Biće upamćen kao veliki igrač i trener. Tu je i ljubav koju je ostavio u mnogim ljudima", rekao je Klaver.

Španac je iz Valensije otišao u Portland i zaigrao u NBA ligi, a Milojević je nedugo poslije toga otišao u penziju zbog problema sa povredama. Nisu ostali u kontaktu, ali je Dejanova pojava i sve što je uradio i te kako ostavila trag na španskog igrača i čovjeka koji je sa reprezentacijom osvojio zlato na Svjetskom i Evropskom prvenstvu. Njegove riječi to potvrđuju.

"Nismo se čuli mnogo u posljednjim godinama, ali je on bio tu kada sam ja počeo da igram u Valensiji. Igrali smo na istoj poziciji, pamtim ga kao stalno nasmijanog tipa. Došao je kao velika zvijezda iz Srbije, ali je bio tako skroman, htio je da napravi sljedeći korak ovdje. Uvijek je bio pozitivan, nasmijan, to je prenio i kao trener na svoje igrače. Bio je mentor mnogima, kako u Srbiji, tako i u svijetu. Mnogi su ga voljeli i pored svih igračkih kvaliteta koje je imao, bio je veliki čovjek", zaključio je Klaver.

Valensija je bila prva koja se oglasila poslije smrti Milojevića. On je tamo igrao od 2006. do 2008. godine i sve to je samo još jedna potvrda koliki značaj je Dejan imao na njihov klub.