Majk Braun o Milojeviću: "Divan čovjek, dobroćudni džin - svi su ga voljeli i on je volio sve"

O smrti Dejana Milojevića i uticaju koji je imao na njega pričao je Majk Braun, trener Sakramenta.

Izvor: MN Press/Printscreen/Twitter/James Ham NBA

Dejan Milojević iznenada je preminuo, šok, tuga i nevjerica i dalje su prisutni. Niko ne može da vjeruje šta se dogodilo i kako se u samo jednom momentu život mnogima promijenio. Od obične timske večere sa članovima Golden Stejta, do operacije u bolnici i tragičnog ishoda. Sve to pogodilo je i trenera Sakramenta Majka Brauna.

On je radio u stručnom štabu Voriorsa, odlično je poznavao srpskog stručnjaka i biranim riječima je pričao o njemu. To najbolje govori kakav trag je ostavio u životima mnogih. "Prvo želim da uputim poruke saučešća Dekiju, njegovoj porodici, prijateljima, organizaciji Voriorsa. Sjajan, sjajan čovjek. Ne želim da pričam o košarkaškim stvarima, imao je sjajan košarkaški um. Neodstajaće svima", počeo je Braun razgovor sa novinarima.

Priznao je da je bio informisan o svemu i prije smrti... "Znao sam situaciju, Stiv Ker i ja smo bliski, dopisivali smo se, tako da sam znao."

Sa knedlom u grlu pričao je o Milojeviću.

"Mnogo je značio, svi smo kao porodica. U porodicama se dešavaju usponi i padovi, kod njega to nije postojalo, uvijek je bio uspon, to je unikatna vještina u ovom poslu. Posebno kada imate takvo poštovanje od svih, on je uvijek bio tu na sredini, ni previše visoko ni nisko, a svi su ga poštovali. To je jedinstveno, kada vas poštuju baš svi, ne samo igrači, nego treneri, članovi osoblja, baš svi. Svi su ga voljeli i on je volio sve."

Kakve uspomene ima o Dejanu i koliko je svima značio? Njegov odgovor sve govori.

"Ljudi često to pričaju, možda je floskula koja se previše koristi, ali je Deki stvarno bio veliki meda. Ako otvorite Vebsterov rječnik, to bi trebalo da bude objašnjenje za Milojevića. Divan čovjek, dobroćudni džin, kada je igrao, to je radio sa velikom strašću. U isto vrijeme je divan, duša od čovjeka, inteligentan, uvijek si mogao da mu priđeš. Kada ga vidiš, samo želiš da ga zagrliš. Za mene je to prva stvar koju pomislim kada mislim na Dekija. Takva ličnost, stvarno je bio poseban."

Novinari su pitali Majka i kako poslije tragedije Voriorsi mogu da nastave sa sezonom i sa košarkom.

"Pravo da vam kažem, ne znam. Teško je, morate da idete napred u životu, ne možete da stanete. Ali, ponekad se izgubimo u svojim svjetovima. Evo, na primjer mi smo imali dva teška poraza, onda krenu priče kao da je to kraj svijeta. Istina je da je ovo samo igra, nešto što se nadam da donosi osmijeh na lica ljudi, daje im neki beg iz svog dnevnog života. Kada čujete ovako nešto, onda dobijete novu perspektivu. Naći ćemo rješenje za igru, za mečeve, ali ovako nešto kada se desi. Shvatiš da treba da daš sve od sebe i da je svako različit, svako drugačije reaguje, potrebno je vrijeme", zaključio je Braun.