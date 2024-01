Svaka čast Draženu, ali nama je uništio karijere! Miloje bez dlake na jeziku: Nisam htio da mu priznam, a ležim i drhtim

Dejan Milojević ispričao je kako je "legenda o Draženu Milojeviću" skratila njegovu, ali i mnoge karijere.

Čuveni srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je u 47. godini od posljedica srčanog udara. Nažalost, Milojeviću je pozlilo na klupskoj večeri Golden Stejta, a iako je operisan u bolnici, nekoliko sati kasnije stigle su tragične vijesti. Milojević je mnogo zadužio svetsku košarku, kako igrački, tako i trenerski, a malo je poznata priča kako je i legendarni jugoslovenski košarkaš Dražen Petrović uticao na njegovu karijeru.

U podkastu sa "Lukom i Kuzmom" objasnio je fascinaciju njegove generacije legendarnim Draženom, košarkašem koji nas je takođe prerano napustio poslije saobraćajne nesreće 1993. godine.

"Dražen Petrović je mnogo uradio za košarku i jedan je od najboljih igrača ikada, nemam dilemu. Ali sve te priče i legende koje su o njemu kružile su uništile nas poslije. Bilo je priča da je Dražen trenirao osam sati dnevno. Da li jeste, da li nije - ne znam. Ali, ja sam tada sebi rekao - ako može Dražen, mogu i ja. I stvarno sam trenirao 8-9 sati dnevno jedno tri mjeseca. Jedan trening je bio teretana, drugi individualni i još dva timska. Tako sam gurao jedno dva mjeseca i raspadao sam se", pričao je Milojević.

"Nisam mogao da priznam sebi da ne mogu nešto što Dražen može. U jednom trenutku sam ležao kod kuće i drhtalo mi je tijelo. Tada sam shvatio da ću da se razbolim ili povrijedim. Nije bilo normalno šta smo mi nekada radili. Dobra stvar svega toga je što su samo karakterno najčvršći to mogli da prođu. Moguće je da su tada otpali ljudi koji nisu bili karakterno najčvršći, ali bi napravili karijere. Zaista mislim da Nikola Jokić tada ne bi postao ovo što je postao. On to ne bi radio. Bilo bi - alo bre, idem kući da jašem konje, mene ovo ne zanima", naglasio je on.

Iako je imao fantastičnu igračku karijeru, priznaje da mu je telo bilo "uništeno" zbog brojnih povredica i povreda koje je zarađivao zbog jakih utakmica i treninga.

"Otišao sam u penziju sa 32 godine, shvatio sam da mi je tijelo pred raspadom. Tokom posljednjih deset godina bavljenja trenerskim poslom svhatio sam koliko smo toga pogrešno radili. Ako pričamo o fizičkoj spremi, svi ti kilometri trčanja su bili potpuno besmisleni. To nisu funkcionalne stvari koje košarkaš radi na utakmici. Obilazili smo Kopaonik nekoliko puta. Ovdje imamo sjajne kondicione trenere, pričam sa njima koliko je besmisleno šta se nekada radilo", kazao je Milojević i objasnio na šta misli.

"U Beovuku ‘95. godine imao saam pripreme na Kopaoniku 21 dan, bez lopte, tri treninga dnevno. Čemu to? Trčiš ujutru, popodne i uveče, trčiš od jutra do sutra one silne kilometre. Koliko su igrači sada spremniji nego mi što smo bili i sa manje bolova. Bilo je - ako ne možeš, ti nisi dovoljno čvrst karakter", istakao je Milojević.

