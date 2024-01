Nije samo Jokić – Miloje 9 igrača poslao u NBA: Spasio srpskog diva, stvorio hrvatskog centra, a Adama se ni ne sjećate

Dejan Milojević je stvarao mnoge igrače, a nekih od njih se ni ne sjećate. Do NBA je dogurao čak devetoricu!

Kada pomislite na Dejana Milojevića kao igrača pomislićete na dominaciju ispod reketa, titule, rekorde i one čuvene "laktove" kojima je "častio" igrače ispod koša i koji su mnogima ostali u sjećanju. Kada pomislite na Dejana Milojevića kao na trenera, pomislićete na stvaraoca!

Osam godina je on u Megi od 2012. do 2020. godine bio glavni trener, a prije toga je kao sportski direktor uticao na dolazak bisera kakav je recimo Vasilije Micić. Sada cijeli svijet za da je on uticao na razvoj Nikole Jokića, mada je sam Milojević o tom svom radu sa dvostrukim MVP-em NBA lige govorio jako skromno.

Ipak, daleko od toga da je Nikola Jokić jedini NBA igrač koji je izašao iz Milojevićeve fabrike. Zapravo, poslije rada sa Milojevićem čak devet košarkaša se našlo u NBA timovima!

NIKOLA JOKIĆ – Ljudi, nije samo Miloje!

Volio je da ponavlja da "nije on napravio Nikolu Jokića", ali malo ko je to vjerovao Milojeviću. Upravo je kod Milojevića u prvoj sezoni kada je vodio Megu Jokić debitovao u seniorskoj košarci kada je odigrao pet mečeva u KLS-u u sezoni 2012/13. Tada je imao skromnih 1,8 poena i 2 skoka za 10,2 minuta po meču, ali je potpisao četvorogodišnji ugovor i najavio velike stvari.

Sljedeće sezone u ABA ligi na 25 mečeva već bilježio 11,4 poena, 6,4 skokova i zatim je u sezoni 2014/15 eksplodirao. Iako ga je Denver izabrao 2014. na draftu kao 41. pika on je ostao u Megi i bio MVP ABA lige. Šta je poslije bilo, već znate...

VASA MICIĆ – Tek sa Milojem eksplozija!

Debitovao je za Megu sa 16 godina u sezoni 2010/11 u KLS-u. Zatim je zajedno sa Bobanom Marjanovićem bio ključni dio tima koji je prvi put u istoriji ovog kluba izborio odlazak u ABA ligu. Na 41 meču u KLS-u te sezone prosječno je bilježio 11,8 poena i 5 asistencija, a onda je u ABA pokazao da je na visini zadatka. Sa 12,1 poenom, 5,8 asistencija i 3,2 skoka po meču zaradio je transfer u Bajern.

Draftovan je, ali je djelovalo da neće zaigrati u NBA ligi, no to se ipak desilo ove sezone. Nakon što je pronašao sebe prvo u Žalgirisu, zatim u Efesu i bio dvostruki MVP Evrolige dogurao je i do najjače lige svijeta. Nadamo se da će tamo dobiti veći prostor uskoro.

BOBAN MARJANOVIĆ – Prije Miloja nije znao šta ima!

Djelovao je Boban Marjanović izgubljeno dok ga u svoje šake nije dohvatio Dejan Milojević! Nakon briljantnih partija u Hemofarmu i dominacije nije se snašao u CSKA, kao ni u Žalgirisu, Nižnjem Novgorodu niti kada se ponovo sastao sa Mutom Nikolićem u Radničkom iz Kragujevca. Ali je zato zablistao u Megi!

Došao je da radi sa Dejanom Milojevićem i to se isplatilo! Često je kasnije Dejan MIlojević pričao kako nije shvatao da pored visine Bobi ima i ogromnu snagu i mišićnu masu, a kada ga je naučio kako da je koristi prvo mu je to otvorilo vrata Zvezde i Evrolige gdje je dominirao. Zatim je 2015. otišao u NBA gdje je do sada igrao za San Antonio, Detroit, Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston.

TIMOTI LUVAVU KABARO – Godina sa Milojem, pa nekoliko u NBA!

Došao je iz Francuske gdje je igrao za Antib, a onda je pod trenerskom palicom Dejana Milojevića eksplodirao. On je 2016. godine bio dio tima sa kojim je Milojević uzeo Kup Radivoja Koraća, a u kome su bili i Nikola Ivanović, Danilo Nikolić... U ABA ligi je prosječno postizao 14,6 poena, imao je 4,8 skokova, 2,8 asistencija i 1,7 ukradenih lopti po meču. Naučio ga je Milojević da bude pravi "švajcarski nožić" i da radi sve na terenu, pa ga je Filadelfija izabrala kao 24. pika na draftu.

U NBA se dugo zadržao, nastupao je u Filadelfiji, Oklahomi, Čikago Bulsima, Bruklin Netsima i u Atlanti sa Bogdanom Bogdanovićem prije nego što je riješio da se vrati u Evropu. Sada je ozbiljan evroligaški igrač u Asvelu, a kod Milojevića je uspio da se izbori i za mjesto u nacionalnom timu Francuske.

IVICA ZUBAC – Hrvati ga poslali da ga spremi za NBA!

Znalo se i u Ciboni da je Ivica Zubac veliki talenat i ogroman potencijal prije svega gledajući njegove fizičke predispozicije. Ipak, nakon što u Ciboni to nije počelo kako treba u februaru 2016. godine je centar iz Mostara došao u Megu kod Dejana Milojevića. Već u julu je izabran kao 32. pik i od sezone 16/17 je u Los Anđelesu gdje je prvo nastupao za Lejkerse pa za Kliperse. Jeste da je proveo samo nekoliko mjeseci u Megi, ali je više puta naglašavao koliko je tu napredovao i oprostio se na svom instagram profilu od nekadašnjeg trenera.

VLATKO ČANČAR – Deki ga spremio za zlato u Turskoj!

Došao je Vlatko Čančar iz Olimpije, riješio je da se razvija u Beogradu, a ne u rodnoj Sloveniji i nije pogriješio. Dok je igrao u Megi za Dejana Milojevića ne samo da je izabran na draftu kao 49. pik od stane Denvera već je i kao dio reprezentacije Slovenije pobijedio Srbiju u finalu Eurobasketa 2017. godine i okitio se zlatom. Bio je jako bitan dio tima Denvera u šampionskoj sezoni gdje je odigrao čak 60 utakmica.

GOGA BITADZE – E sa njim se krvavo radilo!

Pronašao ga je u Gruziji u ekipi Vita Tbilisi Miško Ražnatović pa ga poslao na pozajmicu u Smederevo u KLS na jednu sezonu, Zatim je u sezoni 2017/18 krenuo da igra u Megi kod Milojevića koji je više puta govorio kako je tokom te sezone ispravljao šut Bitadzeu i uspio je da od njega napravi ne samo defanzivnog specijalca već kompletnog NBA centra.

U prvoj ABA sezoni pod dirigentskom palicom sjajnog strunjaka imao je 11,8 poena, 6,2 skoka i čak 2.1 blokadu, a onda je u sezoni 2018/19 krenuo da dominira! Prosječno je do decembra imao 20,2 poena, 7,9 skokova i 2,6 blokada po meču, a nakon što je ubacio po 28 poena Partizanu i Ciboni poslao ga je Milojević u Budućnost, da se isproba u Evroligi. Na kraju te sezone je zaigrao u Indijani gdje je bio do skora, a sada je član Orlanda.

MARKO SIMONOVIĆ – Sad kod Alimpijevića, a da nije bilo Miloja...

Veliki je talenat bio Marko Simonović, ali je jako rano otišao u Italiju, probao je na raznim mjestima dok nije stigao kod Milojevića. Igrao mu je i kao četvorka i kao petica, imao je slobodu da trči, da šutne i to je vidio Čikago. Ne samo Čikago koji ga je poslije godiniu dana rada sa Milojevićem draftovao nego gotovo pola NBA lige.

"Ove godine sam odradio 14 NBA intervjua sa različitim ekipama među kojima je bio i Čikago. Na kraju su oni odlučili da me uzmu i zato sam ostao na draftu. Mogao sam i sljedeće godine da izađem, ali sljedeći draft je u junu i nije neka razlika. Meni se sada ukazala prilika i iskoristio sam je. Osjećam se baš fenomenalno zbog toga što su me izabrali Čikago Bulsi, zna se kakav su oni klub i ko je za njih igrao", rekao je Simonović za MONDO nakon što je izabran na NBA draftu, a onda je pričao i o samom radu sa Milojevićem:

"Moj prelazak u Megu je sigurno za mene potez karijere. Meni se tada košarkaška karijera potpuno preokrenula. Prije toga sam bio u Ljubljani i tu sam igrao malo, u prosjeku po šest-sedam minuta. U Megu sam došao bez ikakvog opterećenja i ja sam čak mislio da ću da budem rezervni centar, ali odmah sam se nametnuo treneru Dejanu Milojeviću i odmah tada sam pokazao da mogu da budem prva petica. To se nastavilo i ove godine kod sadašnjeg trenera Vladimira Jovanovića. Poslije toga desio se i draft, tako da je Mega za mene baš, baš velika stvar."

ADAM MOKOKA – E, to niko nije očekivao

Adam Mokoka je igrao u Gravlenu i odlučio je da ne ode na NBA draft 2018. godine, već je došao u Megu. Godinu dana je igrao za Dejana Milojevića i isplatilo se! Nije prošao na draftu, ali su mu Čikago Bulsi dali šansu i dvije godine je proveo igrajući za njih, mada uglavnom u razvonoj ligi. Ipak, ako je ogroman uspjeh to što je uradio sa Nikolom Jokićem, to što je uspio da "zaradi" NBA ugovor Adamu Mokoki je takođe podvig svoje vrste nevjerovatnog košarkaškog stvaraoca.