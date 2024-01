Doveo je Milojevića u NBA, pa zaplakao u emisiji: "On je bio veći od života, kad uđe u prostoriju samo je obasja"

Bob Majers je teško prihvatio vijest da je preminuo Dejan Milojević.

Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Screenshot/MN Press

Proslavljeni srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je u 47. godini od posljedica srčanog udara, a koliko je bio veliki najbolje govore reakcije širom košarkaškog svijeta. Od njega su se oprostili klubovi, brojni košarkaši, a jedno od najemotivnijih izlaganja imao je Bob Majers, njegov nekadašnji "šef" u Golden Stejtu.

Bob Majers je jedan od najuspešnijih košarkaških operativaca, stvorio je giganta od Voriorsa u protekloj deceniji, a upravo je Dejan Milojević radio u Golden Stejtu od 2021. godine i zajedno su na kraju te prve sezone osvojili šampionski prsten. Praktično svakodnevno su sarađivali, bili veoma bliski, tako da je Majers zaplakao dok je govorio o uvijek nasmijanom treneru koji je ostavio ozbiljan trag u košarci.

"Boli me... Teško je jer kada radite s tim ljudima, posebno sa trenerima u NBA ligi, kažu da ih viđate više od porodice. To je istina. Razvijete neku bliskost sa njima, a Milojeviće je bio veći od života. Čim uđe u prostoriju obasja je. To je veliki gubitak, žao mi je zbog njegove djece, žene, ljudi koji su radili sa njim. Ostavio je veliki trag s kim god je radio. Srećan sam što sam radio sa njim i to je život. Čuo sam te vijesti dok sam dolazio ovdje i pogodilo me je, teško je, ovakve stvari kada se dogode ne možeš ni da ih prihvatiš odmah. Pričao sam sa ljudima iz Golden Stejta i jako im je teško. Nije bilo šanse da su mogli da igraju tu utakmicu. Užasno je!", naglasio je Bob Majers koji od skoro više ne radi u Voriorsima.

Tokom noći od Milojevića oprostili su se i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, kao i trener Darko Rajaković koji radi u Torontu, ali i brojne druge ličnosti poput Majka Brauna. Takođe, tokom prethodne noći NBA liga je minutom ćutanja odala počast Milojeviću.