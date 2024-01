Kirjos izabrao šampiona, a nije Đoković! Novakov prijatelj šokirao - zna da Srbin ne osvaja Australiju?!

Australijski teniser nije izabrao Novaka Đokovića, već tenisera koji je u njegovoj četvrtini žrijeba!

Izvor: Profimedia

Kao i svake godine, Novak Đoković je na Australijan open stigao kao prvi favorit. Najbolji teniser svih vremena juri 25. grend slem titulu u karijeri i 11. trofej u Melburnu, ali po riječima njegovog prijatelja Nika Kirjosa postoji teniser koji je bliži peharu od najboljeg srpskog sportiste.

Nekadašnji australijski teniser koji trenutno radi kao komentator za "Eurosport" oglasio se na društvenoj mreži Tviter i tamo otkrio ko je njegov favorit za osvajanje trofeja. "Mislim da će Cicipas osvojiti Australijan open", napisao je Nik, a moglo bi da se spekuliše da li je pisao o turniru koji je u toku ili nekom od narednih izdanja kada Đoković bude u penziji.

I think TsiTsipas wins the Aus Open — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios)January 18, 2024

Kako god, na početku turnira Cicipas nije bio među najvećim favoritima za trofej. Pored Novaka Đokovića očekivanja su uvijek ogromna od Karlosa Alkaraza koji mora da muči najboljeg na svijetu na što više turnira, zatim od Janika Sinera koji je u odličnoj formi završio 2023. godinu, ruskog dubla Danil Medvedev - Andrej Rubljov...

Cicipas je 2023. godine igrao finale Australijan opena, ali je tada poražen od Novaka Đokovića. Grčki teniser tada je imao priliku da stigne do prve grend slem titule u karijeri, ali i prvog mjesta na ATP listi, što mu nije pošlo za rukom. Izgubio je svoje drugo grend slem finale i to od istog rivala - Novak ga je savladao 2021. godine u Parizu, na Rolan Garosu.

U Melburnu je još tri puta stizao do polufinala i to je njegov ubjedljivo najuspješniji grend slem do sada. Sa te strane, priča Nika Kirjosa u potpunosti ima logike, ali pravi izazovi tek čekaju Grka. Za sada je savladao Zizua Bergsa iz Belgije i domaćeg predstavnika Džordana Tompsojna, dok ga u trećem kolu čeka frnacuski igrač Luk van Aš. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mogao bi da mu bude rival već u četvrtfinalu!