Hamilton ispisao istoriju u Kini: Prva pobJeda za Ferari u ovoj disciplini Formule 1

Luis Hamilton je prvi put pobIJedio u sprintu, a prvi put je u ovoj konkurenciji slavio i Ferari.

Izvor: Alessio Morgese/E-Mage / Alamy / Profimedia

Luis Hamilton (40) stari kao vino - nastavlja da niže uspjehe... Ponovo je ušao u istoriju, ovog puta razlog je bila pobjeda u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Kine. Ovaj trijumf je važan iz dva razloga - to je prva pobjeda Britanca u karijeri u ovoj konkurenciji i ujedno prva za Ferari ovom formatu.

Hamilton je prethodno šest puta slavio u Šangaju, ali sada je prvi put to učinio sa Ferarijem i to na maestralan način. Prednost nije ispuštao od početka do kraja. Tako je kroz cilj prošao sa sedam sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog rivala.

Hamilton je iza sebe ostavio Oskara Pjastrija iz Meklarena, dok je Maks Ferstapen u Red Bulu završio kao treći. Čini se da je borba za drugo i treće mjesto bila nešto interesantnija, pošto je Pjastri uspio u 15. krugu da pretekne Belgijanca.

Dalje pozicije su se nizale tako da je četvrti bio Džordž Rasel u Mercedesu. Bio je Britanac šest desetinki brži od Šarla Leklera u Ferariju. Juki Cunoda je bio šesti, a među osvajačima bodova našli su se i Andrea Kimi Antoneli i Londo Noris.

