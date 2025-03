Novak ga proglasio za nasljednika, sad piše istoriju: Sa 19 godina ruši sve pred sobom

Nije prošlo mnogo otkako je Novak Đoković pomenuo Jakuba Menšika, a on je stigao u polufinale jednog od najvećih mastersa sezone.

Jakub Menšik postao je prvi Čeh nakon deset godina u polufinalu turnira u Majamiju. Savladao je Artura Flisa sa 7:6, 6:1 i sada će u polufinalu igrati sa pobjednikom meča između Tejlora Frica i Matea Beretinija za plasman u finale. Drugi polufinalni par čine Grigor Dimitrov i pobjednik duela Sebastijana Korde i Novaka Đokovića.

Nakon jako neizvjesnog prvog seta koji je rešen taj-brejkom drugi set je kratko trajao. Odmah na startu je Jakub Menšik uzeo brejk, ali je mladi Flis uspio da se vrati i izjednači. Kada je ipak pao u taj-brejku samo se raspala njegova igre u drugom setu. Poslije meča je Mešnik istakao da mu odgovara ova podloga i da je prezadovoljan prikazanim na terenu.

"Prvo osećaj je nevjerovatan, ovo jeste moj najveći rezultat u karijeri. Srećan sam što sam nastavio da napredujem. Uspio sam da sačuvam fokus tokom ove dvije nedjelje. Nije lako igrati u istom ritmu. Prije svake sezone postavim svoje ciljeve, tokom godine imam sjajan tim iza sebe. Svi radimo sjajan posao, to je naravno ključ. Nakon poraza i boljih i gorih nedjelja to se isplati na kraju. Srećan sam što sve ide u ovom pravcu, vidjećemo šta će biti u polufinalu. Ovakvi uslovi mi odgovaraju, mnogo je brže nego u Indijan Velsu, lijepo je vrijeme, sve to odgovara mojoj igri. Čim odigraš nekoliko mečeva na ovim turnirima odmah osjećaš ritam. Danas nisam ojsećao svoje osnovne udarce toliko dobro jer prvi put igram na ovom terenu", rekao je Menšik.

Šta je rekao Novak Đoković

Jakub Menšik je ovom pobjedom sa 19 godina došao do 34. mjesta na ATP listi, a ukoliko bi ušao u finale skočio bi na 31. poziciju. Nedavno ga je nahvalio Novak Đoković i samo nekoliko dana nakon toga Menšik je pokazao da ga je najveći ikada odlično "skautirao".

"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on!", rekao je Novak Đoković.

