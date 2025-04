Nikola Karabatić objasnio zašto nikad neće biti trener

Nikola Karabatić kaže da se mnogo potrošio u rukometu i da ne planira da bude trener pošto dobro zna koliko izvlači taj posao. Surov je profesionalni sport, pa makar bili najbolji svih vremena.

Izvor: TV Arena sport

Najbolji rukometaš svih vremena Nikola Karabatić gostovao je u emisiji "Neuspjeh prvaka" kod Slavena Bilića u kojoj je ispričao više detalja o svom odrastanju, balkanskim korijenima i koliko zna o svom "komšiji" Piksiju, dok je takođe veliki dio intervjua bio i svakako o sportu koji ga je proslavio.

Karabatić je ispričao da je u svojoj sobi imao postere Džeksona Ričardsona, Čavara, Peruničića, Jovanovića i brojnih drugih, dok je u tom trenutku u "njegovoj" Francuskoj vladala pomama za fudbalom i ragbijem. Ipak, Karabatić je želio da ide putevima svog oca Branka - koji je u to vrijeme radio u manjim klubovima u Francuskoj - otvoreno priznavši da mu je to bio i najveći motiv, kao i da bi svakako trenirao i košarku da je to zanimalo njegove roditelje.

Ispostavlja se, da je birao pravi put, pošto je postao najtrofejniji rukometaš u istoriji Francuske, a igrao je sve do 40. rođendana. Ljetos je ipak odlučio da se povuče, kada su ga ispratili i Kristina Mladenović, Novak Đoković i drugi velikani svjetskog sporta...

A, da li mu fali profesionalni rukomet? Poslije više od dvije decenije bavljenja ovim sportom, Karabatić priznaje da više ne osjeća takvu strast i da mu ne fali iz ugla takmičenja, pa da je to najveći razlog zbog kog nije ostao u njemu. I nema nikakvi planova da bude trener, iako znanje sigurno ima.

Izvor: Profimedia/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Nije da mi ne fali rukomet... Ne fali mi takmičenje. Znaš kako je to, taj mentalitet te gura da budeš najbolji, da uvijek budeš bolji od ovog preko puta tebe. Taj mentalitet mi ne fali. Srećan si samo kad pobijediš i osvojiš medalju. To mi ne fali. Vuklo me je to naprijed da budem najbolji i imam najbolju moguću karijeru, ali ne fali mi profesionalni sport", otvoreno je priznao Karabatić u emisiji kod Slavena Bilića.

"Ja svaki dan gledam rukomet, djeca mi inače igraju rukomet, ambasador sam u PSŽ-u, imam ugovor sa jednom televizijom gdje sam u ulozi eksperta... Tako da mi ne fali jer nisam ni otišao. Imam s bratom akademiju. Ispunjen sam. Ne fali mi profesionalni rukomet", dodaje Karabatić.

Postoji li šansa da postane trener? "Možda bih bio dobar trener, puno sam naučio, igrao sam sa velikim trenerima, ali to je mnogo težak život. Imao sam 24 godine profesionalnu karijeru i bila mi je potrebna pauza", zaključio je on.