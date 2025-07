Bivši igrač Partizana u centru haosa u Humskoj: Zašto je došlo do incidenata poslije meča?

Po završetku utakmice između Partizana i AEK-a iz Larnake došlo je do koškanja, guranja i haosa na samom terenu. Sve je krenulo od bivšeg igrača crno-bijelih Đorđa Ivanovića.

Partizan je poslije prave drame i nevjerovatne utakmice u Humskoj ispao iz Lige Evrope. AEK iz Larnake prošao je poslije boljeg izvođenja penala, pa će crno-bijeli mjesto u Evropi morati da traže kroz Ligu konferencija. Po završetku tog meča na terenu je nastao potpuni haos, bilo je koškanja, guranja, igrači su bili na ivici fizičkog sukoba.

U centru svog tog haosa bio je bivši igrač Partizana Đorđe Ivanović koji je dao i peti penal u penal seriji i tako "pogurao" svoj novi tim do prolaska dalje u Beogradu. Kada se meč završio golman Partizana Marko Milošević je protestovao kod glavnog sudije, tvrdio je da je bilo nešto sporno kod šuta Žeremija Njalija, onda se stvorila gužva i došlo je do koškanja. Sve se završilo tako što je sudija podijelio nekoliko crvenih kartona.

"Mislim da je Ivanović nekog od igrača vukao za uvo, ja sam htio da ih razdvojim i dobio sam crveni karton. Mislim sad je gotovo, sad je kasno. Jako mi je žao jer mislim da su ovi mladi momci ostavili srce na terenu danas. Mislim da smo zaslužili da poslije svega prođemo dalje. Jeste da smo loše igrali na Kipru, ali evo sada smo se vratili i pokazali pred 20.000 navijača koji su nam mnogo značili, dali nam nevjerovatnu energiju da možemo i jedan iskusan tim da pobijedimo. Nažalost po nije bilo dovoljno danas, ali ja sam siguran da će u nekom narednom periodu, ma koliko to čudno zvučalo da vidimo neke dobre rezultate Partizana", rekao je golman Marko Milošević.

O svemu što se dešavalo pričao je i na konferenciji za medije, kako o samom meču gdje je odbranio penal tokom meča, pa primio bizaran gol, a onda branio dva penala u penal seriji...

"To je sve dio golmanskog posla. To je moj posao, da ne padam kada je greška ili kada je nešto dobro kao taj odbranjeni penal, da ostanem smiren. Šta se desilo? Mislim da nisam zaslužio crveni karton. Kao jedan od najstarijih igrača ne mogu da dozvolim da se tako ophode prema kolegama, sudija je prepoznao da smo Vanja i ja ti koji treba da kazni i to je uradio. Koliko sam ja vidio Ivanović je jednog od naših igrača uhvatio igrača za uvo ili tako nešto i ne možemo da dozvolimo da neko u našoj kući tako nešto radi."

Pogledajte i kako je sve to izgledalo na terenu:

Šta sad čeka Partizan?

Partizan je završio takmičenje u Ligi Evrope, moraće evropski put da traži preko Lige konferencija. S obzirom na to da je žrijeb i za to takmičenje održan prije nekoliko nedelja, ekipa Srđana Blagojevića već sada zna šta je čeka na tom putu.

U drugom kolu kvalifikacija igraće protiv ukrajinske Oleksandrije i meč će se igrati u Poljskoj. U prvom meču narednog četvrtka igraće baš tamo, a u ponedjeljak će u 14. časova na žrijebu u Nionu saznati potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija Lige Evrope.

BONUS VIDEO:

