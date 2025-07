Ponoćna konferencija Srđana Blagojevića poslije bolnog ispadanja Partizana

Srđan Blagojević odgovarao je na pitanja medija poslije ispadanja Partizana iz Lige Evrope. Vjeruje u svoj mladi tim i uvjeren je da će izvući pouke iz grešaka.

Partizan neće nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. U revanš meču prvog kola kvalifikacija je ispao od AEK Larnake poslije penal serije i to znači da će morati da igra u Ligi konferencija kako bi se izborio za mjesto u Evropi. Konferencija Srđana Blagojevića je poslije svega toga počela poslije ponoći.

"Stresna, naporna noć, već je pola 1. Na kraju, nezadovoljstvo konačnim epilogom. Mi smo pobijedili u ovom meču, nismo prošli dalje. Najvažnije što hoću da kažem, prije neke dublje analize, jesu moje pohvale ka igračima koji su izvukli maksimum u ovom momentu. Odradili su posao koji smo tražili i ubijeđen sam da nijedan gledalac koji je došao, a bilo ih je mnogo, nije zažalio što je bio ovdje. Jeste izašao sa stadiona tužan, ali nije zažalio što je došao da podrži ovu grupu momaka, njihovu mladost, moram da istaknem to i da potenciram. Hvala navijačima koji su došli i prepoznali momenat. Nadam se da će tako da bude u svakom sljedećem koraku. Ovo je prvi korak u novoj eri Partizana, možda je krupna riječ. Partizan se odlučio na hrabar korak, nadam se da će biti još ovako emotivnih mečeva u budućnosti i nadam se da ćemo se mi više radovati", počeo je Blagojević.

Objasnio je i šta je rekao igračima u svlačionici poslije eliminacije koja im je teško pala.

"Čestitao sam igračima na dobrom partiji i uloženom trudu. Nijedna pobjeda nije konačna, nijedan poraz nije fatalan, to sam im rekao i prije meča. Imaju pravo da tuguju samo noćas, imamo trening već u petak, naš fokus mora da se prebaci na narednu utakmicu. Prije izvođenja penala sam im rekao da smo mi pobijedili, što se mene tiče. Nažalost, nismo prošli dalje u Ligi Evrope, tako je..."

Kada pravi analizu dešavanja...

"Jeste bilo malog pada pred kraj, ušli smo u otvorenu utakmicu, napravili nekoliko grešaka, izgubili neke lagane lopte, ušli u defanzivnu tranziciju, igrači su se potrošili, pa je nedostajala energija u nekim narednim akcijama ili su donijete neke pogrešne odluke. Ako moram da tražim razlog zbog čega bi možda prošli to je prva utakmica u Larnaki. To bih izdvojio. Ne bih potencirao negativne stvari, ova ekipa je jako mlada, čak i mlađa od one u Larnaki koja je takođe bila mlada. Ovo je put koji zahtijeva i greške i ispravljanje grešaka, vrijeme, strpljenje, podršku. Zaustavio bih se na tome, podrška momcima sa moje strane, zaslužili su to i od strane navijača i poruka svima je da će ovo biti jako turbulentno, da će biti uspona i padova. Plakaćemo, smijaćemo se u cijeloj priči i samo svi zajedno možemo da izguramo ovo."

Da li bi mijenjao Kalulua?

Jedno od pitanja za šefa struke crno-bijelih bilo je i da li bi promijenio neke od izvođača penala, prvenstveno Alda Kalulua koji je promašio zicer u završnici meča, a onda je veoma loše izveo jedanaesterac.

"Kad se završi, onda smo svi pametni. Da, stavio bih nekoga ko će da postigne gol. Odabrali smo pet igrača koji će da izvedu prvih pet, pitali smo da li su svi spremni, da li neko osjeća da je nespreman, niko se nije javio, to je tako."

Nije siguran da li mu je ovo najteži poraz u trenerskoj karijeri, ali je priznao da nije lako.

"Da li je najteža ne znam. Jeste stresno na ovakav način, rolerkoster, bilo je svega i svačega. Kada se to dešava u posljednjim minutima, odlučuje se penalima, evropski meč, ovoliko navijača. Sigurno su emocije jače, nije nam svejedno. Daleko od toga, pokušavam da pošaljem poruku da je ovo naš put i da sam zadovoljan reakcijom koju su naši igrači pokazali. Mogu da kažem da je bilo iznad mojih očekivanja."

Kako bez dvojice igrača i kako naći motiv?

Ne samo da je Partizan eliminisan iz Lige Evrope, nego će u Ligi konferencija morati da igra bez golmana Marka Miloševića i zamjenika kapitena Vanje Dragojevića koji su dobili crvene kartone po završetku penal serije. Šta mu je teže palo od ta dva poslije meča?

"Ovo što se desilo na meču je najsvježije i to mi teže pada. Poslije toga moje osjećanje da naš trud i kvalitet onog što smo prikazali večeras nije nagrađen. Još uvijek nisam obradio u glavi tu činjenicu da ćemo biti bez Marka i Vanje u narednom meču što je za nas veliki hendikep. Osvestiću se kada dođe vrijeme da razmišljam o četvrtku. Za sada je u fokusu nedjelja i meč sa Železničarom iz Pančeva."

Za kraj je upitan i kako će igrači sada naći snagu i motiv poslije ovakvog rezultata.

"Moramo da ga nađemo. Gdje? Ne znam, ali moramo. To je dio posla. I ovi igrači se prvi put vjerovatno susreću sa ovim emocijama. Imamo ogroman posao da ih oporavimo psihološki. Fizički ćemo oporaviti tim kroz trening i razne procedure, ali s obzirom da se prvi put susreću sa ovakvim stvarima, to će da zahtijeva više truda od strane stručnog štaba i više napora, ali to je dio odrastanja i deo onoga što ih čeka u nadam se uspješnim karijerama", zaključio je Blagojević.

