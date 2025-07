"Miha me čekao i učio me kako da opet šutnem loptu": Od Brazilca krili da ima rak, samo mu je Siniša pomogao

Leandro Kastan je te 2014. tek sa tvitera saznao da ima rak, a ko ga je učio da ponovo hoda, šutira i igra fudbal? Veliki Siniša Mihajlović.

Brazilski defanzivac Leandro Kastan sada je izašao u javnost sa šoktantnim tvrdnjama, on naime kaže da je Roma krila od njega da ima rak. Prisjetio se i Siniše Mihajlovića koji je jedan od ljudi koji mu je najviše pomogao kada se oporavljao i vraćao na teren.

Štoper koji je 2022. godine završio karijeru bio je igrač Rome od 2012. do 2018. godine, a sada je rekao da je za dijagnozu kancera mozga saznao - sa društvenih mreža. Da stvar bude još gora otkrio je da ga je nakon povratka na teren klub zajedno sa Lućanom Spaletijem ponizio.

"Osjećao sam se kao da ću umrijeti. Poslali su me kući nakon testova, klupski doktor je bio zabrinut, ali nije htio da mi kaže šta nije u redu. Prvih 15 dana je bilo najgore, jedva da sam mogao da ustanem, Povraćao sam, izgubio sam 20 kilograma i nisam imao snage", rekao je sada o drami iz 2014. godine Leandro Kastan.

Šta se desilo Brazilcu?

Na meču sa Empolijem 2013. godine morao je da na poluvremenu da izađe brazilski reprzentativac jer mu je bilo loše. Na kraju se ispostavilo da je situacija jako loša i da mu je život u opasnosti.

"Na početku je Roma odabrala da krije sve od mene. Odlučio sam da se izolujem i da ne koristim društvene mreže, ali sam jednog dana pogledao u telefon. Na tviteru je pisalo: 'Leandro Kastan ima timor mozga i može da umre'.

Samo me je preplavio strah. I dalje nisam znao šta nije u redu sa mnom, Niko mi ništa nije rekao. Ni klub, ni ljekari. Niko. 'Budi miran' je sve što bi mi rekli. Sjećam se da mi je deda umro od tumora na mozgu i mislio sam da će mi sudbina biti ista", prisjetio se on.

Otišao na tening, ali noge nisu slušale

Kastan je morao na operaciju i trebalo mu je dvije godine da se oporavi dovoljno da bi se vratio na teren. Kada se vraćao na teren, mislio je da će sve biti dobro i da će biti dočekan objeručke.

"Naučio sam da živim ponovo, uradio sam sve da se vratim na nivo na kome sam bio ranije. Sve, ali nije bilo moguće. Tim mi je dao najbolje doktore, plaćali su mi platu i produžili su mi ugovor iako nisam mogao da igram.

Na prvom treningu su mi dodali loptu, probao sam da je zaustavim kopačkom, pogledao sam dole i noga mi se nije pomjerala. Nisam imao kontrolu nad svojim tijelom. Želio sam da se vratim i budem igrač kakav sam bio, ali činjenica da to nisam bio me je ubijala", rekao je on iskreno.

Siniša Mihajlović mu je pomogao

Legendarni srpski trener i fudbaler Siniša Mihajlović i sam se nekoliko puta borio sa kancerom, ali mnogo nakon Kastana. Dok se Brazilac vraćao u formu doveo ga je Miha na pozajmicu u Torino.

"Na kraju svakog treninga Torina on bi me čekao i uči me kako ponovo da šutiram lotu. Proveli smo sate zajedno, uvijek ću ga nositi u srcu", rekao je Kastan koji je zbog takvih stvari inspirisan da postane trener: "Obožavam miris trave na terenu. Postoji novi fudbalski život za Leandra Kastana. Probao sam da se sklonim od ovog sporta, ali nisam mogao."

Lućanu Spaletiju neće oprostiti

Rudi Garsija je bio sjajan prema Kastanu, ali Lućano Spaleti se nije baš proslavio kada je došao na čelo "Vučice". Jedna slika koju je pokazao Kastanu nikada nije izašla iz sjećanja.

"Rudi Garsija me je štitio, bio mi je kao drugi otac, ali bilo mi je teže sa Spaletijem. Prije utakmice sa Veronom me je zvao i rekao da želi da vidi starog Kastana. Bio sam u prvih 11 i odigrao sam jednu od gorih utakmica. Nekoliko dana kasnije me je pozvao u kancelariju i pokazao fotografiju Frozinonea. 'Ovo je tvoj nivo sada, ne možeš da igraš ovdje. Za mene više nećeš igrati.' Cijeli svijet mi se srušio", rekao je Kastan.

