Novače, da li razmišljaš o kraju tvog puta? Đokovića odmah pitali za Mareja i za penziju na Rolan Garosu

17 : 51 Novače, da li vidiš kraj puta? Novinarka je pitala Đokovića da li razmišlja o svom kraju puta, odnosno o penziji. "Iskreno, razmišljao sam o svom kraju puta kada smo gledali Rafin govor i ceremoniju, posebno u tim momentima kada smo bili u sobi sva trojica, pričao sam sa Rodžerom i Endijem o tome, prisjećali se, pričali o rivalstvu i svemu. Dio mene je ponosan što sam i dalje tu, ali u isto vrijeme sam i dalje tužan zato što su svi otišli. Oni su mi bili najveća motivacija. Toliko dugo... Rafa je dobio oproštaj kakav zaslužuje, svako od nas sanja da će nas slaviti na takav način. Volio bih da nekada dobijem takav oproštaj od svijeta tenisa. Nisam razmišljao o tačnom datumu, ako me to pitate ili o momentu. Samo generalno, kako je to lijep momenat. Bio sam emotivan, dok smo slušali njegov govor, gledali reakciju njegove porodice i prijatelja. Bilo je emotivno, veliki smo rivali, ali taj lični utisak, kada sve stavite na teren, nemoguće je da vas to ne dotakne. To smo mu i rekli na terenu. Bilo je prelijepo i čestitam Rolan Garosu na sjajnom poslu koji je uradio."

17 : 47 Linijske sudije ili kompjuter? Upitan je Novak šta više voli, linijske sudije ili kompjutere. "Razumijem ljude koji su tradicionalisti, to je dio naše tradicije i razumijem da vole linijske sudije. Ne želite da sve ode u ruke tehnologije. Ali, ako moram da biram između ta dva, više sam za tehnologiju. Tačnija je, štedi vrijeme, manje je ljudi na terenu. Dešavalo se da se igrači sudaraju sa sudijama na terenu, na manjim terenima prvenstveno. Mislim da je za tačnost i efikasnost bolje da postoje kompjuteri."

17 : 45 O Rolan Garosu i Ženevi "Bilo mi je neophodno da dobijam mečeve, posebno na ovoj podlozi. Možda mi ne dolazi tako prirodno da igram tako dobro na šljaci od prvog turnira. Tip sam igrača kome su potrebni mečevi prije velikih turnira, najvažniji na ovoj podlozi je svakako Rolan Garos, to je glavni razlog zašto sam otišao u Ženevu. Imam porodicu tamo, dobro sam se osjećao van terena, lijepo mi je bilo tamo i prošle godine, imao sam dobar doček i podršku. Ove godine sam osjetio da je to dobra šansa da igram više mečeva i da osvojim 100. titulu i uzeću sve što ostaje na stolu. Rud nije bio na turniru, dominirao je prethodnih godina. Sreo sam ga i zahvalio sam mu se što nije došao i što me pustio da pobijedim. Drugačije se osjećam sada nego prije dvije-tri nedjelje. Posebno način na koji udaram loptice. Na treninizima sam bio dobar, ali onda kada dođu porazi, onda počinjete da malo sumnjate u svoju igru. Ne želite da budete u takvom razmišljanju kada ulazite u turnir. Vidjećemo kako ću igrati ovdje."

17 : 44 "Zajedno smo to odlučili" "Razlaz je bio zajednički. Razgovarali smo, bili smo na istoj strani. Nije bila inicijativa moja ili njegova, samo smo pričali i rekli da treba da stanemo ovdje i to je to."

17 : 43 Endi se odmah šalio sa mnom "Endi se našalio o tome što sam odmah osvojio titulu bez njega. Nikada ga nisam vidio tako dobro obučenog. Šalili smo se na tu temu, pričali o golfu, porodici, imali smo vremena da pričamo više, sa njim i Rodžerom sam se prisjetio nekih sjećanja, igranja protiv Rafe u Parizu. Bilo je posebno biti u sobi sa njima duže vrijeme i pričati. Što se šale tiče o turniru, čestitao mi je, rekao mi je da mogu da osvajam turnire sada kada imam pravog trenera, nisam ja to shvatio kao šalu. Šalio se, ali sam više puta to rekao, ponoviću. Endi je sjajna osoba prije svega, od malih nogu smo se susretali, još od kada smo imali 12 godina. Bio je dio mog tima, dali smo šansu tom partnerstvu trenera i igrača, bila je to sjajna stvar za tenis. Nismo imali uspjeh kakav smo željeli i kakav su ljudi očekivali, ali sam naučio dosta toga od njega na terenu, uživao sam u našim razgovorima. On je jedan od najbriljantnijih umova. Sa kim god bude radio u budućnosti, ako to bude htio, taj igrač biće srećan. Ima dosta toga da podijeli, sa nama nije dalo rezultat iz tog ugla i onoga što smo željeli i to je to. Lično, uživao sam u vremenu sa njim. Imamo bolju povezanost zbog toga."

17 : 41 Prva izjava Novaka "Dan je bio dosta zauzet juče. Osvojio sam 100. titutlu u karijeri što je velika stvar, bila mi je prijeko potrebna za Rolan Garos. Došao sam u nedjelju, sjetio se slavlja iz svlačionice poslije olimpijskog zlata. Primarno smo slavili Rafinu karijeru i dostignuća. Jedno od najljepših momenata koje sam osjetio. Izlazio sam na teren sa Federerom i Marejem, bili smo tu za Nadala. Osjetili smo to slavlje zajedno. Svi smo bili srećni, zaslužio je to. Osjetio sam da prošle godine u Parizu nije znao da li će mu biti posljednje ili ne. Nije bio pravi oproštaj ni na Dejvis kupu, ovako je trebalo."

