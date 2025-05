Nadal se povjerio da sad čak i navija za Đokovića: "Pre 4 godine ni slučajno, sad je drugačije"

Rafael Nadal otvoreno je pričao o Novaku Đokoviću i o tome šta se promijenilo sada u njihovom odnosu kada je otišao u penziju. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Valentin Flauraud / AFP / Profimedia

Rafael Nadal stavio je tačku na dugu i uspešnu karijeru. Jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa imao je na svom omiljenom terenu spektakularan oproštaj. Na krcatom stadionu "Filip Šatrije" bilo je suza, smijeha, emocija, dirljivih riječi upućenih najbližima. Poslije toga je došao na konferenciju za medije koja je trajala skoro sat vremena.

Poslije dijela na engleskom jeziku došao je dio na španskom i jedno od pitanja bilo je i šta je jedna od glavnih poruka koju nosi iz rivalstva sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Endijem Marejem. "Treba razumjeti život i sport. Svi želimo da pobijedimo, ali ne po apsolutno svaku cijenu. Nema potrebe da mrziš rivala, možeš da ga poštuješ i da želiš pobjedu i to je legat rezultata. Vjerujem da to može da bude nešto za nove generacije. Poruka je pozitivna, za sve. Mi možemo da budemo ponosni na to kako smo se ponašali u svim momentima i pobjedama i porazima", počeo je Nadal.

Mnogi sportisti ponavljaju onu izreku da su mnogo više naučili iz poraza nego iz pobjeda, Španac ima drugačije mišljenje. "Mnogo sam naučio iz pobjeda, uvijek sam bio samokritičan, nije bilo potrebno da izgubim da bih učio. Poraz te nauči neke stvari, ali nije neophodan da bi shvatio šta moraš da uradiš bolje. Samo te natjera da više cijeniš pobjedu."

Zašto sada Nadal navija za Đokovića?

Ne žali Nadal što je otišao u penziju. Jednostavno, njegovo tijelo više nije moglo da se izbori sa povredama, bolovima, bilo je to mučenje za njega. "Nikada me tenis nije umorio. Završio sam karijeru i idem dalje. Ova knjiga zatvorena je sa velikim zadovoljstvom", izgovorio je Nadal.

A, onda je i sam rekao nešto o Novaku što je malo ko očekivao da će ikada čuti iz njegovih usta, a to je da praktično sada navija za njega: "Svejedno mi je sada da li pobjeđuje Novak ili neko drugi, gledam sada na to potpuno drugačije. Ako Đoković osvoji Rolan Garos, neće mi to smetati. Prije četiri godine to ni slučajno ne bih želio nikako, sada je drugačije. Ako titulu osvoji neko koga znam, zbog ličnog poznanstva, ili neko iz moje zemlje, onda je svakako ljepše."

"Nisam ja takav tip oca"

Pred kraj konferencije pitali su Rafu i za njegovo sina, sa njim u rukama je izašao sa "Šatrijea" po posljednji put. Pitali su ga za njihov odnos. "Razumijem naravno da je on još mali i da ne shvata šta se dešava. Ja nisam taj tip oca koji će da priča o sebi, ne volim da pričam o tome. Kod kuće sam se uvijek ponašao normalno, kako god da se završio meč prije toga. U svemu se trudim da me ne vidi kao nekog drugačijeg, već kao oca. Da, važan sam za tenis kao sport, to je činjenica, ali ne volim da pričam o sebi, možda će mu neki drugi o tome pričati više, ja nisam takav tip."

Na samom kraju se još jednom zahvalio svima u Parizu. "Poseban je osjećaj zaista. Hvala im za svu ljubav koju su mi pružili u ovom gradu. Jesam Španac, ali sam oduvijek volio Francusku, osjećao sam tu njihovu ljubaav. Teško je to objasniti, stvarno je nešto posebno", zaključio je Nadal.