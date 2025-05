Nadal prvo zaplakao, pa pecnuo Đokovića: Pamtiće jednu pobjedu nad njim do kraja života

Ubrzo poslije suza na "Šatrijeu", Rafael Nadal se pojavio pred novinarima u Parizu i prisjetio se pobjede nad Novakom Đokovićem koju će pamtiti do kraja života.

Rafael Nadal se od tenisa oprostio na veličanstven način na Rolan Garosu, tako da je u nedelju bilo mnogo suza na "Šatrijeu". Plakali su navijači koji su se opraštali od Nadala, najtrofejnijeg ikada na šljaci, dok nije bilo svejedno ni njegovim rivalima i prijateljima Rodžeru Federeru, Novaku Đokoviću i Endiju Mareju.

Stigao je posle svega Nadal i da se našali sa njima, da ih upozna sa svojim nasljednikom, dok je na konferenciji za medije bio izuzetno raspoložen i ispričao je mnogobrojne anegdote i priče koje pamti sa teniskih terena.

Između ostalog pitali su ga i koji su mu bili najteži, najdraži i najemotivniji trofeji sa Rolan Garosa - a osvojio ih je čak 14 - tako da je prilikom prisjećanja Nadalu sinula i 2012. godina. Bilo je to finale u kome je pobedio Novaka Đokovića 3:1, i to nakon što je od njega izgubio tri uzastopna grend slem finala. Zato mu je zapamtio.

"Reći ću vam jednu smiješnu stvar. Bio sam taj tip koji se sjećao svakog poena, ali sam izgubio tu privilegiju prije par godina. Vjerovatno jer sam zatvorio to poglavlje svog života", rekao je Nadal prije nego što će se sjetio svih finala Rolan Garosa.

"2006. godina je bila jako posebna za mene jer sam se vratio poslije teške povrede stopala. Mnogi misle da je 2008. godina važna jer sam igrao bolje, ali ja se recimo nje ne sjećam sa najvećim emocijama. Pobijedio sam bez nekog bola. Više se sjećam turnira na kojima sam imao problema s povredama i borio se. Naravno, 2010. godina mi je bila jako važna. Takođe, i 2012. godina...", kazao je uz osmijeh Rafael nadal prisjećajući se meča sa Đoković.

"Zamalo sam imao zlatni slem ha-ha. Izgubio sam na Vimbldonu, US Openu, pa Australiji i to poslije šest sati (sve poraze doživeo je protiv Đokovića), a onda sam ovde prekinuo taj niz i to je bilo jako važno za mene", poručio je Nadal koji je rekao da su za njega važni bili i trofeji 2020. i 2022. jer ih je osvojio uz najviše muke.