Džumhur protiv Hrvata počinje nastup u Belgiji

Poslije titule na čelendžeru Džumhur je otputovao na ATP turnir u Briselu.
Poslije osvajanja titule na čelendžeru u Italiji i skoka od 20 mjesta na ATP listi, Damira Džumhura ove sedmice čekaju nove obaveze.
Trenutno 83. reket svijeta uzeće učešće na turniru u Briselu, smotri iz ATP tura. Prvi nosilac na ovoj smotri je deseti teniser planete Artur Fils, a Džumhur će u srijedu na startu odmjeriti snage sa Hrvatom Dinom Prižmićem.
Rođeni Splićanin trenutno je 95. igrač na ATP listi, a sa Džumhurom je do sada tri puta odmjerio snage. Prvi put su ukrstili koplja u avgustu 2023. godine, u četvrtfinalu čelendžera u Banjaluci, kada je Prižmić upisao pobjedu rezultatom 6:3, 6:4.
Naredna dva susreta, oba u Istanbulu, pripala su Džumhuru. U septembru 2023. godine bilo je 2:1 za bh. tenisera (6:3, 6:7, 7:5), dok su mu godinu dana kasnije za pobjedu bila dovoljna dva seta (6:2, 6:2).
U slučaju pobjede, Džumhur će u narednom kolu ukrstiti koplja sa boljim iz duela Tobija Samuela (Velika Britanija) i Zizua Bergsa (Belgija).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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