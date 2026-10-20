Džumhur protiv Hrvata počinje nastup u Belgiji

Poslije titule na čelendžeru Džumhur je otputovao na ATP turnir u Briselu.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Trenutno 83. reket svijeta uzeće učešće na turniru u Briselu, smotri iz ATP tura. Prvi nosilac na ovoj smotri je deseti teniser planete Artur Fils, a Džumhur će u srijedu na startu odmjeriti snage sa Hrvatom Dinom Prižmićem.

Rođeni Splićanin trenutno je 95. igrač na ATP listi, a sa Džumhurom je do sada tri puta odmjerio snage. Prvi put su ukrstili koplja u avgustu 2023. godine, u četvrtfinalu čelendžera u Banjaluci, kada je Prižmić upisao pobjedu rezultatom 6:3, 6:4.

Naredna dva susreta, oba u Istanbulu, pripala su Džumhuru. U septembru 2023. godine bilo je 2:1 za bh. tenisera (6:3, 6:7, 7:5), dok su mu godinu dana kasnije za pobjedu bila dovoljna dva seta (6:2, 6:2).

U slučaju pobjede, Džumhur će u narednom kolu ukrstiti koplja sa boljim iz duela Tobija Samuela (Velika Britanija) i Zizua Bergsa (Belgija).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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