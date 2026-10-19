Damir Džumhur podigao trofej u Italiji i vratio se u Top 100: "Mnogo mi znači titula"

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur osvojio je čelendžer u italijanskoj Olbiji, savladavši u finalu Britanca Džejkoba Fernlija rezultatom 7:6 (4), 6:3.

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Džumhuru je ovo 15. titula u karijeri i prva u ovoj sezoni, a osigurala mu je skok na oko 83. mjesto ATP liste, čime je ostvario svoj primarni cilj - završetak godine među 100 najboljih igrača svijeta.

Nakon pobjede u finalu, Džumhur nije skrivao zadovoljstvo prikazanom igrom i ostvarenim rezultatom.

"Bila je ovo nevjerovatna sedmica, nisam očekivao da ću osvojiti turnir. U drugom kolu sam rizikovao ispadanje, ali kad sam izašao iz te partije, odmah sam shvatio da ovdje u Olbiji mogu promijeniti svoju sudbinu. Vraćao sam samopouzdanje meč po meč, a osvajanje titule mnogo znači", izjavio je Džumhur, a prenijeli italijanski mediji.

Ovom pobjedom sarajevski teniser je rasterećen pred finiš sezone, u kojem ga očekuju nastupi na znatno jačim turnirima.

"Zadovoljan sam ovom godinom, završit ću u Top 100 što je bio moj lični cilj. Sezona mi još nije gotova - igraću ATP 250 u Briselu, ATP 500 u Beču i Masters 1000 u Parizu, ali sada s mirnom glavom. Šta još tražim od karijere? Iskreno, jako sam sretan zbog onoga što sam ostvario i zahvalan što sam imao priliku. Ništa mi ne fali, uvijek sam davao maksimum da ostvarim snove i ponosan sam na sebe. Nadam se samo da ću još dvije-tri godine moći nastaviti bez povreda".

Džumhur je na kraju pohvalio i same organizatore turnira u Italiji, naglasivši da se u Olbiji osjećao sjajno tokom cijelog boravka.

"Uslovi mi se jako sviđaju, volim i grad i ljude. Organizacija je fantastična, a publika je bila izuzetna cijeli turnir".

Another one for the collection Damir Dzumhur celebrates his 15th career ATP Challenger title!#ATPChallenger | Olbia https://t.co/FC5CVPTnqI — ATP Challenger (@ATPChallenger)October 18, 2026

(MONDO)