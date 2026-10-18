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Totalna ludnica u Šangaju: Španac "okrenuo" Španca, a Đoković profitira

Totalna ludnica u Šangaju: Španac "okrenuo" Španca, a Đoković profitira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sjajan meč gledali smo u finalu Mastersa u Šangaju, a Alehandro Davidovič Fokina je stigao do prve masters titule.

Alehandro Davidovič Fokina osvojio Masters u Šangaju Izvor: Peter Li / imago sportfotodienst / Profimedia/Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Dobili smo novog šampiona Mastersa u Šangaju i to poslije nevjerovatnog meča. Španac Alehandro Davidovič Fokina došao je do najvećeg podviga karijere, pošto je porazio mlađeg sunarodnika Rafaela Hodara poslije preokreta sa 1:6, 7:6, 6:4.

To je za Fokinu tek treća titula u karijeri i prva iz Masters serije. On je osvajanjem Šangaja učinio veliku uslugu Novaku Đokoviću, pošto je spriječio Hodara da mu dodatno pobjegne u trci za Torino.

Srpskom asu sada treba 319 bodova kako bi ga stigao. Prvo će po ovaj cilj krenuti u Bazelu gdje će igrati prvi put poslije 15 godina, a u Parizu će imati veliku šansu za osvajanje bodova, pošto tamo nije igrao prošle godine.

Kako je Fokina pobijedio Hodara?

Fokina nije ni postojao u prvom setu, uspio je da osvoji samo jedan gem, dozvolio dva brejka i činilo se da će biti lak zadatak za 13. igrača svijeta. Međutim, u nastavku se sve promijenilo. Gledali smo izuzetno dramatičan drugi set. Obojica tenisera su po jednom poklekla na servisu, da bi u taj-brejku bio dovoljan samo jedan mini-brejk, i on je pripao iskusnijem Špancu.

Umor je uzeo danak u odlučujućem setu. Prvo je Hodar prepustio servis, a onda je i Fokina izgubio prednost. Do kraja seta smo vidjeli još jedan brejk (5. gem), i ispostavilo se da je to dovoljno za podvig 26. igrača planete, koji do sada nije imao osvojenu titulu na turnirima iz serije 1000.

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Tagovi

Tenis Alehandro Davidovič Fokina

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