Damir Džumhur izborio finale čelendžera u Italiji: Čeka ga prvi nosilac u borbi za trofej!

Najbolji bh. teniser naći će se u borbi za trofej u Olbiji.

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur igraće u finalu čelendžera u italijanskoj Olbiji!

Najbolji bh. teniser je u polufinalnom okršaju porazio Poljaka Maksa Kasnikovskog rezultatom 2:0 u setovima, pa će tako u borbi za trofej odmjeriti snage sa Britancem Džejkom Firnlijem, inače prvim nosiocem na ovoj smotri.

Lako je Džumhur izašao na kraj sa današnjim rivalom u prvom setu. Za 35 minuta, koliko je trajao ovaj period igre, napravio je tri brejka, takođe osvojio i prva četiri gema na meču, pa je praktično rutinski na semaforu pisalo 6:1. Ipak, mnogo bolju igru je Kasnikovski prikazao u drugom setu, tokom kojeg su i jedan i drugi "ljubomorno" čuvali servis.

Brejka, naime, nije bilo sve do rezultata 6:5 za Džumhura, koji je potom oduzeo servis Poljaku bez izgubljenog poena. Zahvaljujući ovog pobjedi, Džumhur je na ATP listi uživo napredovao za 12 pozicija, pa je u ovom trenutku 91. reket planete.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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