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Damir Džumhur na novom ispitu: Najbolji bh. teniser drugi nosilac na čelendžeru u Italiji

Damir Džumhur na novom ispitu: Najbolji bh. teniser drugi nosilac na čelendžeru u Italiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Džumhur će nastupiti na turniru u Olbiji.

Damir Džumhur Atina osmina finala Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Damir Džumhur se nije proslavio na prethodna dva čelendžera.

Na Pirinejskom poluostrvu, na turnirima u Portugalu (Porto) i Španiji (Vilena), nije uspio da stigne ni do četvrtfinala. Preselio se sada u Olbiju (Italija), gdje će sutra započeti nastup na novom čelendžeru, takođe na tvrdoj podlozi.

Za rivala će u šesnaestini finala imati Tunišanina Aziza Dugaza, sa kojim se u dosadašnjoj karijeri nikad nije sastajao. Dugaz je rođen u martu 1997. godine, a na ovaj turnir je došao kao 430. igrač svijeta. Džumhur je, sa druge strane, na 103. poziciji.

Najbolji teniser BiH je, inače, drugi nosilac na ovom turniru – prvi je Britanac Džejkob Firnli.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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