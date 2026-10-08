Kraj za Džumhura u Španiji: Jordanac eliminisao najboljeg bh. tenisera

Damir Džumhur nije uspio da izbori nastup u četvrtfinalu.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur nije uspio da se plasira u četvrtfinale čelendžera u španskoj Vileni.

Iako je uspio da se vrati iz rezultatskog zaostatka i izjednači na 1:1 u setovima, najbolji bh. teniser nije smogao da snage da napravi potpuni preokret protiv predstavnika Jordana Abedalaha Šelbajha i zakaže četvrtfinalni okršaj sa Estoncem Danilom Glinkom.

Mrtva trka se vodila u prvom setu, uz tri brejka, od kojih je dva napravio Jordanac. Ključni se desio pri rezultatu 5:5, kada je Šelbajh "oduzeo servis" Sarajliji, a potom u 12. gemu iskoristio drugu set-loptu, iako je Džumhur u dva navrata bio u prilici za ribrejk.

Činilo se da bi teniser iz Jordana ovaj meč možda mogao da završi i u dva seta nakon što je u drugom napravio brejk za 3:2. Ipak, uspio je Damir da se "vrati iz mrtvih" , veže četiri gema i uvede meč u treći, odlučujući period.

Tada je, ispostavilo se, samo jedan brejk bio presudan da Šelbajh trasira put ka pobjedi. Napravio ga je za 3:1, bez izgubljenog poena, poslije čega Džumhur nije uspio da kruniše čak tri šanse da uzvrati. Stigao je tako Jordanac do prednosti od tri gema i lako priveo kraju meč koji je trajao dva sata i 41 minut.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!