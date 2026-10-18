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Džumhur osvojio čelendžer u Italiji: Stigao do prvog trofeja nakon 2 godine!

Džumhur osvojio čelendžer u Italiji: Stigao do prvog trofeja nakon 2 godine!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Damir Džumhur je večeras u Italiji osvojio prvi trofej još od novembra 2024. godine.

Damir Džumhur Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur uspio je da osvoji trofej nakon dvije godine!

U finalu čelendžera u italijanskoj Olbiji najbolji bh. teniser je rezultatom 2:0 porazio Britanca Džejkoba Firnlija, prvog nosioca na ovoj smotri. Džumhur je tako zaradio 100 bodova i na ATP listi uživo napredovao za 20 mjesta, pa je u ovom trenutku 83. teniser planete!

Večerašnji trofej mu je prvi još od novembra 2014. godine, kada je na čelendžeru u Portugalu porazio Italijana Frančeska Pasara. Takođe, večeras je stigao do 15. titule na čelendžerima, a uz to ima i tri pehara na ATP turu.

Večeras je Džumhur već u prvom gemu napravio brejk, za šta se Firnli revanširao u 10. gemu za 5:5. Uslijedio je potom taj-brejk, koji je Sarajlija riješio rezultatom 7:4.

U drugom setu brejka nije bilo do osmog gema. Vodio je Džumhur 4:3, a onda iskoristio četvrtu brejk loptu, da bi odmah nakon toga na svoj servis materijalizovao drugu šansu da završi meč.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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