Potpuni haos u Australiji: Otkazana trka, organizatori kao razlog naveli helikopter

Trka koja je trebalo da se održi u Australiji je i zvanično otkazana zbog loših vremenskih uslova.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Trka za Veliku nagradu Australije u Moto GP šampionatu otkazana je danas zbog loših vremenskih uslova. Organizatori su kao razlog naveli ograničenu vidljivost za medicinski helikopter, u slučaju nesreće na stazi.

Ovogodišnja trka na stazi "Filip Ajlend" bila je posljednja u Moto GP šampionatu, pošto će se u Australiji od sljedeće sezone voziti u Adelejdu.

An emotional last lap around Phillip Island had one Thriller rule: Have one wheel in the air (doesn’t matter which) #AustralianGP https://t.co/7EMOt9m67x — MotoGP™ (@MotoGP)October 25, 2026

Naredna trka u ovogodišnjem šampionatu voziće se 1. novembra za Veliku nagradu Malezije. Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 365 bodova, Horhe Martin ima 355, a Marko Beceki 315 bodova.

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