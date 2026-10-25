logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni haos u Australiji: Otkazana trka, organizatori kao razlog naveli helikopter

Potpuni haos u Australiji: Otkazana trka, organizatori kao razlog naveli helikopter

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trka koja je trebalo da se održi u Australiji je i zvanično otkazana zbog loših vremenskih uslova.

Otkazana Moto GP trka u Australiji Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Trka za Veliku nagradu Australije u Moto GP šampionatu otkazana je danas zbog loših vremenskih uslova. Organizatori su kao razlog naveli ograničenu vidljivost za medicinski helikopter, u slučaju nesreće na stazi.

Ovogodišnja trka na stazi "Filip Ajlend" bila je posljednja u Moto GP šampionatu, pošto će se u Australiji od sljedeće sezone voziti u Adelejdu.

Naredna trka u ovogodišnjem šampionatu voziće se 1. novembra za Veliku nagradu Malezije. Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 365 bodova, Horhe Martin ima 355, a Marko Beceki 315 bodova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

motociklizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC