Njemačka očajna zbog Nikole Roganovića: Sa 20 godina zavladao Bundesligom, pa se povrijedio

Nikola Roganović se povrijedio nakon sjajnog starta sezone u Gumersbahu i sada će morati van terena na četiri do šest nedjelja.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Loše vijesti dolaze iz Njemačke gdje se povrijedio Nikola Roganović. Mladi 20-godišnji lijevi bek sjajno je počeo sezonu u Bundesligi i odmah je postao najbolji igrač Gumersbaha, a sada će morati na dugu pauzu. Sada je Gumersbah saopštio da je doživio frakturu kosti stopala i da će morati šest nedjelja van terena.

On je recimo u derbiju sa Melsungenom dao 15 pogodaka, zatim je Flensburgu dao 12 golova, ali sada Gudjon Valur Sigurdson neće moći da računa na njega mjesec i po dana. Da stvari budu gore povrijedio se i Kai Smits, a Miloš Vujović ima problema sa leđima.

Izvor: MN PRESS

Nikola Roganović je sin nekadašnjeg rukometaša Zorana Roganovića, a proglašen je i za najboljeg mladog rukometaša Evrope. Nakon Lunda zaigrao je u Bundesligi i odmah pokazao da je spreman za velika djela. Pohvalio ga je čak i Džim Gotfridson, sada već kolega iz reprezentacije Švedske.

"Mislim da nije još kompletan, ali posjeduje većinu potrebnih kvaliteta i ako uspije da nastavi da gradi ovo što već ima pred njim je fantastična budućnost. Kao što sam rekao imao je sjajan debi ovdje u Malmeu, apsolutno sjajan. Svi smo srećni zbog njegovog uspjeha i treba da uživa. Imaćemo ga u narednih mnogo godina. Mnogo visokih igrača ima dobar šut, ali mislim da on može i da kreira igru, može da se kreće po terenu, ode široko, opasan je u kontri. Jako je pametan ovako mlad, a to je nešto što obično ide sa godinama. Zna da čita igru, tu je već mnogo napredovao. Ima i odreeni defanzivni kvalitet koji se možda ne vidi odmah. Ali je jako efektan, kompaktan je u odbrani i zbog toga je unikat među švedskim igračima", rekao je Džim Gotfridson.

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