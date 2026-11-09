Aleksandra Stojadinović osvojila svjetsko zlato: Prva Srpkinja sa vizom na Olimpijske igre 2028. godine!

Aleksandra Stojadinović postala je svjetska šampionka u trostavu sa malokalibarskom puškom i tako se kvalifikovala na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

Izvor: instagram/issf_official

Srbija ima šampionku svijeta! Naša Aleksandra Stojadinović je osvojila zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Dohi u disciplini malokalibarska puška trostav na 50 metara. Samim tim je donijela prvu olimpijsku vizu za Los Anđeles 2028. godine.

Bila je prva sa 358,4 upucana kruga ispred Sehe Oh iz Južne Koreje sa 357,7 krugova i Misaki Nobate iz Japana sa 348,2 kruga. Njeno zlato je treća medalja za srpsko i jugoslovensko streljaštvo u trostavu za seniorke u istoriji prvenstava svijeta, poslije srebra Desanke Perović u Finiksu 1970. i ekipne bronze (Ivana Maksimović, Andrea Arsović, Lidija Mihajlović) u Minhenu 2010. godine.

ЗЛАТО ЗА СРБИЈУ! Александра Стојадиновић је шампионка света!Наша сјајна стрелкиња освојила је златну медаљу на Светском првенству у Дохи, у дисциплини малокалибарска пушка тростав (50 м), и Србији донела прву олимпијску квоту за Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028! Александра наставља да ниже врхунске резултате на међународној сцени и још једном потврђује да припада самом светском врху! Честитамо Александри, њеном стручном штабу и Стрељачком савезу Србије на фантастичном успеху!Браво, Александра! ❤️ — Team Serbia (@OKSrbije)November 9, 2026

Aleksandra Stojadinović rođena je 19. avgusta 2004. godine i takmiči se u disciplinama malokalibarska puška trostav i vazdušna puška. Dolazi iz kluba Novi Sad 1970, a ove sezone samo ređa medalje. Osvojila je prvo mjesto na Svjetskom kupu u Kairu 15. oktobra, zatim bronzu na Mediteranskim igrama u Tarantu, a nešto slabija je bila na Svjetskom prvenstvu u Dohi u gađanju vazdušnom puškom gdje je završila kao 14.

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Nešto je slabija bila na Svetskom prvenstvu u Dohi u gađanju vazdu