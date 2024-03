NAJTAČNIJI SLOVENSKI HOROSKOP ZA APRIL 2024! Mnogi će imati "više sreće nego pameti"

Astrologija otkriva šta nam donosi slovenski najtačniji horoskop za april 2024. godine!

Slovenski horoskop, koji su koristili naši preci, smatra se najtačnijim horoskopom! Pronađite svoju godinu rođenja i saznajte šta vas čeka u aprilu 2024. godine!

Jelen - Godine rođenja: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Ovog mjeseca vam se otvaraju velike mogućnosti, ali njihova prividna lakoća ne bi trebalo da vas zavara. Postavite svoje prioritete i ponašajte se u skladu sa njima, bez obzira na to kakve promjene nastanu oko vas. Na profesionalnom polju, april 2024. je dobro vrijeme da pripremite teren za buduća dostignuća. U ličnim odnosima izbjegavajte odlučne akcije. Biće vam potrebno malo više vremena da biste shvatili poruke potencijalnog partnera.

Osa - Godine rođenja: 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Energija aprila 2024. je savršena da odvojite vrijeme za sebe. Razmislite šta vas čini srećnima i šta vam daje priliku da uživate u životu. Kupovina, opuštanje, briga o sebi, susreti sa prijateljima - sve što vam budi lijep osjećaj je važno. Vaše okruženje je spremno da vas iznenadi. Ako ste slobodni, idite na sastanak. Možda nećete naći ljubav, ali vjerovatno ćete steći prijatelja koji će vam pomoći da proširite vidike.

Vuk - Godine rođenja: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

April će za vas biti prelazna faza i zbog toga vam neće biti lako da postignete ravnotežu između različitih oblasti života. Može doći do kašnjenja sa rokovima i velikog opterećenja na poslu. Moraćete da kombinujete različite odgovornosti i to neće biti lako. Uz to, velike su šanse da nastanu dodatni nesporazumi u odnosima sa voljenim osobama. Ostanite mirni i spremni da saslušate one koji imaju nešto da vam kažu.

Vjeverica - Godine rođenja: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Vrijeme je za nove stvari! Ovo je mjesec novih znanja, novih vještina, pa čak i nove profesije. Dobro je ako imate plan za blisku budućnost, ali sada ne treba da se fokusirate na svoje prednosti, već, naprotiv, na svoje slabosti, na ono što treba poboljšati. Česti sastanci sa prijateljima mogu značajno da se odraze na vaš budžet. U vašim ličnim odnosima trebalo bi da preduzmete korake o kojima razmišljate već neko vrijeme.

Biserna štuka - Godine rođenja: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Prva polovina aprila 2024. godine nije najbolje vrijeme za odlučnu akciju, budite strpljivi. Pravi uspjeh sada i u bliskoj budućnosti donijeće vam unutrašnji rad i okretanje svom unutrašnjem svijetu. Samo vjerujte sebi. Ne obraćajte pažnju na one koji pokušavaju da vas optuže za nešto. Da ne biste pokvarili lične odnose, ne pridajte veliku važnost riječima izgovorenim u afektu. Ako ste slobodni, nova ljubav se smiješi krajem mjeseca!

Žaba - Godine rođenja: 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Ovog mjeseca treba da pazite šta i kome govorite. Ne otkrivajte tajne kolegama, nemojte učestvovati u tračevima i tajnama. Neko oko vas igra nepravedne igre sa vama. Ako osjećate da nešto ne ide po planu, pokušajte da smirite svoje emocije. Svi odgovori su u vama, vjerujte svojoj intuiciji. Uprkos svemu ovome, imate odlične mogućnosti za karijeru. Ne odbijajte priliku iz inostranstva ili saradnju sa strancima, možete da profitirate.

Divlja svinja - Godine rođenja: 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Finansijska neizvjesnost u aprilu 2024. će uticati na vaše emocionalno stanje. Preispitajte svoje finansijske planove. Sada nije vrijeme za velike troškove i rizične transakcije. Nije najbolji period za romantična poznanstva. Ni stabilni parovi neće uspjeti da izbjegnu nesporazume i konflikte. Budite strpljivi i fokusirajte se sve što vas opušta. Odličan trenutak da se pozabavite hobijem.

Bijela sova - Godine rođenja: 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

U ličnim odnosima pokušajte da manje pričate, a više slušate. Na ovaj način definitivno možete da izbjegnete nepotrebne sukobe i bolje da upoznate osobu koja vam znači. Ako niste u vezi, odvojite vrijeme za sebe i svoj unutrašnji svijet. Na profesionalnom planu još uvijek vlada zatišje, uprkos činjenici da sve radite kako treba. Nastavite u istom duhu, jer već sredinom aprila 2024. možete da očekujete pomak koji ste priželjkivali!

Zmija - Godine rođenja: 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Ne dozvolite da vam neko nameće svoje želje i ne težite stvarima koje trenutno nisu na vašoj listi prioriteta. Čak i ako mislite na ljubav. Zapamtite da je ići sa tokom takođe izbor, a ne odbijanje izbora. April 2024. je za vas mjesec tranzicije, a ako ostanete na pravom putu, možete da računate na uspjeh u maju. Nemojte se plašiti novih iskustava, ona će vam omogućiti da poboljšate svakodnevnu rutinu.

Lisica - Godine rođenja: 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

April će donijeti promjene u komunikaciji sa najbližima. Nema potrebe da se plašite, sve promjene sada idu u vašu korist. Dobar trenutak da sredite svoje veze, uključujući one iz prošlosti i da zatvorite neka vrata. To će vam dati unutrašnji mir koji vam je potreban. Na finansijskom polju otvoriće se nove mogućnosti. Za sve što se tiče novca, slušajte samo svoju intuiciju.

Jež - Godine rođenja: 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Partnerstva, profesionalna i lična, donijeće vam sreću ovog mjeseca! Vrijeme je da pogledate one oko sebe i razmislite da li vam takvo okruženje odgovara. Ne treba još da računate na nove romantične veze, ali uspostavljanje prijateljskih veza je sasvim moguće. Iskoristite ovu šansu, jer ljubav često nastane iz prijateljstva!

Orao - Godine rođenja: 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

April 2024. je za vas vrijeme za razmišljanje. Prije svega, pregledajte svoj raspored i konačno pronađite ravnotežu između posla i privatnog života. Razmislite šta vas sprečava da postignete svoje ciljeve uprkos vašim najboljim naporima. Nemojte se plašiti eksperimentisanja, imate dovoljno razloga za tako nešto. U svakom slučaju, potrebno vam je nešto novo. Ako ste solo, možete da se radujete poznanstvu sredinom mjeseca!

Pauk - Godine rođenja: 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Ovog mjeseca stvari za vas neće ići po planu. Mogući su sukobi sa nadređenima i neočekivana kašnjenja u ličnim stvarima, ali snalažljivost i sposobnost prilagođavanja pomoći će vam da se nosite sa većinom nevolja. Ipak, iz svega toga izlazite jači i otporniji, spremni za nove poduhvate. Dovoljno se odmarajte kako biste smanjili stres. Obratite pažnju na 17. april, prijatno će vas iznenaditi gest jedne osobe.

Pijetao - Godine rođenja: 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Sreću u aprilu donijeće vam hrabrost i otvorenost za nove stvari. Prije svega, ovo se tiče vaše karijere, ali u ličnim odnosima možete naći sreću zauvijek, samo jednom odlukom. Zapamtite da ako ne možete da vjerujete osobi pored sebe, ništa neće uspjeti. Vjerujte u sebe i svoju srećnu zvijezdu, sve ostalo će doći. Odvojite vrijeme za stare prijatelje, to će vam podići raspoloženje.

Bik zlatnih rogova - Godine rođenja: 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

Slovenski horoskop za april 2024. godine će donijeti promjene u vašem životu. Možda ćete otkriti nove kvalitete u sebi, kao što je istrajnost u zdravijem načinu života. Samo nemojte juriti ono što mislite da vam izmiče. To važi i za ljubav. Usredsredite svoju energiju na sebe - eksperimentišite, isprobajte nove stvari, tražite nešto što će vam dati novu energiju. Takvi napori se uvijek isplate, ako ne i odmah.

Konj vatrenog srca - Godine rođenja: 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Ako ovog mjeseca preispitate svoju dnevnu rutinu, to će vam donijeti mnogo koristi. U poslovnom segmentu, ne dozvolite da vas konkurencija obori. Budite sigurni u svoj potencijal i ne umanjujte svoje ambicije. U ličnim odnosima budite mudri. Ako voljena osoba nije na vašoj strani, bolje je da to saznate sada nego kada stvari odu predaleko. Ovo je mjesec kada ćete napraviti "čistku" liste prijatelja i definisati na koga uvijek možete da se oslonite.

