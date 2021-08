Višegrad bilježi rekordnu posjetu, popunjeni svi smještajni kapaciteti

Višegrad u julu i avgustu bilježi rekordnu turističku posjetu, a svi smještajni kapaciteti su popunjeni, podaci su Turističke organizacije.

Višegrad ima 40 registrovanih privatnih apartmana, koji uz hotele i motele raspolažu sa 500 kreveta.

Direktor Turističke organizacije Višegrad Olivera Todorović rekla je da je na bazi podataka od vlasnika smještajnih kapaciteta u ovom i prethodnom mjesecu ostvarena rekordna posjeta u njihovim smještajnim objektima.

"Svjedoci smo da su u Višegradu svakodnevno velike posjete turista, a jedna od atrakcija je vožnja turističkim brodovima od Perućca do Višegrada. Višegrad je na turi od Beograda do Trebinja nezaobilazna stanica u kojoj turisti borave i to više nije boravak od samo nekoliko časova, već i više dana", naglasila je Todorovićeva.

Najveći broj turista je iz Srbije i Crne Gore, ali je bilo turista iz Makedonije, Slovenije, Rusije, Češke i Bugarske.

