Brnabić: Ne vidim problem sa dodjelom koncesije za HE "Buk Bijela"

Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne vidi zašto bi bilo problema u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju Hidroelektrane "Buk Bijela" i da se pripremni radovi nastavljaju, jer je to značajan energetski resurs i za Republiku Srpsku i za BiH.

"Čekamo odluke Ustavnog suda BiH, a do tada se nastavljaju pripremni radovi. Što više imamo naših izvora energije to bolje, a posebno sada kada se sprema `energetska oluja` u Evropi, jer je ova HE zeleni izvor energije", rekla je Brnabićeva novinarima u Mostaru.