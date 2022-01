"Lufthanza" zbog omikrona privremeno obustavlja dio letova za Sarajevo

Nekoliko avio-kompanija koje posluju u okviru "Lufthanze" privremeno će obustaviti letove iz Sarajeva do Štutgarta, Kelna i Ciriha, a neke linije će biti smanjenog intenziteta.

"Lufthanza" grupa planira da otkaže 33.000 letova od sredine januara do februara, odnosno 10 odsto ukupnog plana letova.

Razlog za to je nagli pad rezervacija, koji je rezultat porasta broja zaraza omikron soja virusa korona, ali i sve više oboljelih pilota i drugih članova posade.

Avio-kompanije ove grupacije će smanjiti frekvencije na gotovo svim linijama za bivšu Jugoslaviju, a devet letova će biti privremeno i obustavljeno, prenosi portal "Kliks".

Najviše letova će suspendovati "Jurovings", član "Lufthanza" grupe koji je iz Sarajeva stopirao letove za Keln do 8. februara i za Štutgart do 15. februara.

U regionu će biti ukinuti letovi iz Zagreba za Štutgart do 7. februara, a letovi do Kelna će biti održavani smanjenim redoslijedom vožnji.

Iz Splita su obustavljeni letovi za Keln, do 4. februara i Štutgart do 13. februara, a uslugu će pružati iz Splita samo do Diseldorfa, i to jednom sedmično.

Jedina ruta ove avio-kompanije iz Beograda do Štutgarta će biti suspendovana do 4. marta.

"Svis internešnel erlajns" će obustaviti letove iz Ciriha za Sarajevo, od sredine januara do 14. februara, a smanjiće broj letova za LJubljanu.

"Brisel Erlajns" će do 11. marta obustaviti letove iz svog glavnog čvorišta do LJubljane.

"Lufthanza" će smanjiti frekvencije za Sarajevo, Beograd, LJubljanu i Zagreb.