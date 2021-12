Otkazane hiljade letova širom svijeta, grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara

Grupa turista iz Srbije ostala je u Zanzibaru jer je avio-kompanija "Flaj Dubai" otkazala sve letove do 31. decembra, uključujući i let od Zanzibara do Dubaija.

Izvor: Anadolija/Borislav Zdrinja

Ovo je samo jedan od 4.500 letova koje su avio-kompanije širom svijeta otkazale tokom vikenda zbog manjka osoblja koje je zaraženo virusom korona.

Avio-agent Igor Vranješević je rekao da, s obzirom da je "Flaj Dubai" niskobudžetna kompaniji, nije moguće prebacivanje putnika na druge letove.

"Sad imamo situaciju da putnici moraju da se obrate na mestu gde su kupili svoje avionske karte da vide šta će dalje - da li će kupovati nove avionske karte u drugim kompanijama ili će na neki način `Flaj Dubai` vršiti kompenzacije", naveo je Vranješević.

On je istakao da je ključna stvar za svakoga ko putuje da se posavjetuje sa nekim ko se razumije u pravila i ko može da ih protumači.

"Švajcarska, na primer, ne dozvoljava ulazak vakcinisanima `sputnjikom ve` i `sinofarmom`, ali ako je putnik preležao koronu, on može da uđe u Švajcarsku, bez obzira što je vakcinisan tim vakcinama", naveo je Vranješević.

(Srna, Mondo)