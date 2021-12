Eurowings obnavlja letove sa aerodroma u BiH

Mostarski aerodrom bi u ljeto sljedeće godine trebao ponovo uspostaviti komercijalnu liniju. Kompanija "Eurowings" namjerava omogućiti let od Mostara do Dizeldorfa. Ako bi se to dogodilo, to bi bila prva komercijalna linija ovog aerodroma nakon više od dvije godine.

Izvor: mondo.ba

Letovi bi trebali početi 30. juna 2022. i do kraja avgusta bi trebali biti dva puta sedmično. Avioni niskobudžetnog "Eurowingsa" ranije su letjeli od Štutgarta i Dizeldorfa do Mostara.

To su bili subvencionirani letovi i nisu se uspjeli održati. Posljednji komercijalni letovi iz Mostara bili su u martu prošle godine kada je iz ovog grada do Zagreba letio avion Croatia Airlinesa, piše Ex-Yu Aviation News.

Međutim, putnika je bilo malo te je ova linija je ukinuta i prije početka pandemije koronavirusa.