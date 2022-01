Njemačka ekonomija ozbiljno ugrožena zbog nedostatka radnika

"Danas imamo 300.000 otvorenih radnih mjesta i očekujemo da će se to popeti na milion i više"

Njemačkoj će biti potrebna povećana imigracija kako bi spriječila ozbiljan nedostatak radne snage, koji može da potkopa produktivnost i ugrozi uspješnu energetsku tranziciju, rekao je ministar ekonomije Robert Habek, dok se najveća evropska ekonomija suočava sa demografskom krizom.

"Danas imamo 300.000 otvorenih radnih mjesta i očekujemo da će se to popeti na milion i više", rekao je Robert Habek, lider stranke Zelenih, na konferenciji za novinare.

Habek je dodao da će Njemačka imati stvarne probleme sa produktivnošću ako se taj jaz ne zatvori.

"Naravno, (to znači) bolje kombinovanje kvalifikacija, obuke i mogućnosti za porodice i poslove, ali u Njemačkoj je svakako pojačana imigracija, i to u svim oblastima, za inženjere, zanatlije, njegovatelje. Moramo to da organizujemo", rekao je Habeck, koji je i vicekancelar u novoj njemačkoj trosmjernoj vladajućoj koaliciji koju predvodi socijaldemokrat Olaf Šolc.

Njemački ekonomski institut prilagođen poslodavcima procjenjuje da će se radna snaga ove godine smanjiti za više od 300.000 ljudi jer se više starijih radnika penzioniše nego mlađih koji ulaze na tržište rada.

Očekuje se da će se ovaj jaz proširiti na više od 650.000 u 2029, ostavljajući akumulirani manjak radno sposobnih ljudi 2030. godine od otprilike pet miliona.

Broj zaposlenih Nijemaca porastao je na skoro 45 miliona u 2021. uprkos pandemiji virusa korona.

