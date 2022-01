Privrednici u RS naručuju sirovine mjesecima unaprijed, nestašica utiče na cijene i kranje potrošače

Ekonomski analitičari najavili su rekordno povećanje cijena sirovina početkom ove godine u Evropi zbog nestašice uzrokovane povećanom potražnjom, zatvaranjima i problemima u lancima snadbijevanja. Posljedice osjećaju i privrednici u Republici Srpskoj.

Izvor: Envato

Poskupljenja će uslijediti, navodi se, i zbog ispražnjenih skladišta, ograničene ponude i kontinuirano visoke tražnje.

Slična situacija će biti i nakon što se pandemija konačno završi, zbog različitih faktora.

Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske, govoreći o posljedicama nestašica po privredu u Republici Srpskoj, ističe da su poskupljenja različitih proizvoda na domaćem tržištu upravo posljedica povećanja cijena, prvenstveno eneregenata i repromaterijala.

„To se direktno odražava na cijene kod nas pa i cijene proizvoda u maloprodaji, ali predstavlja ozbiljan izazov sa kojim će se privrednici suočavati tokom ove godine. Zbog čega će pojedini morati da čak rezervišu pojedine sirovine na nekoliko mjeseci unaprijed. Osim što su cijene porasle mora se i avansno platiti što se odražava na likvidnost naših preduzeća pa kada se sve sabere čeka nas izuzetno neizvjesna i izazovna godina“, kaže Blagojević.

Rast privrede u RS

Napominje da je privreda u RS za 11 mjeseci prošle godine ostvarila rast industrijske proizvodnje od 12,7 odsto, a da su sva tri parametra koja se posmatraju u industrijskoj proizvodnji ostvarila rast.

„Nama је najznačajniji bio rast prerađivačke industrije od 13 posto. Sada smo po nekoliko parametara došli na nivo iz 2018. godine. To spominjem zašto što smo imali značajan pad privredne aktivnosti 2019. u odnosu na 2018. pa smo onda imali pad 2020. u odnosu na 2019. pa bi zbog uporednih podataka bilo dobro da nam referentna godina bude 2018. prije tog pada privredne aktivnosti. Podaci koje smo ostvarili 2021. nas ohrabruju da će ova godina takođe da bude dobra“, nada se Blagojević.

Kaže da je vrlo nezahvalno bilo šta prognozirati ali da zbog svih pomenutih izvazova, povećanja cijena energenata i sirovina, problema u isporuci, možemo biti zadovoljni ako zadržimo rast na nivou 2021. Godine. Treba napomenuti da je trenutno veliki broj radnika u izolaciji zbog korona virusa što dodatno otežava poslovanje.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca, Saša Trivić, potvrđuje da svaka privredna branša trpi određene poremećaje.

„Prvi problem je napravila korona kada se desio zastoj u proizvodnji. Nakon toga, sa oporavkom tržište je tražilo više robe nego što je moguće proizvesti i onda su nastali poremećaji u transportu sirovina, nastali su problemi u energetskim bilansima itd. Sve se uzdrmalo, a takva dešavanja dovode do inflacije cijena“, kaže Trivić.

''Najveću cijenu plaćaju krajnji potrošači"

Trivić smatra da veći dio rasta cijena nije ekonomski opravdan.

„Došlo je do nestašice pa ko hoće da ima sirovinu mora da plati. Kako će to završiti, to još niko ne zna. Ove godine takođe će vladati nestabilnost po pitanju cijena i dostupnosti sirovina tako da za određene grane može proizvesti probleme. Ustvari, najveću cijenu će platiti krajnji potrošači kada se u proizvode ugrade sve te veće cijene“, dodaje Trivić.

Potencijalno ovo može dovesti do smanjenja potrošnje i da neka privreda dođe u krizu jer neće biti dovoljno para. Imamo sad period štampanja enormnih količina para, podizanje potrošnje, a onda inflaciju, pa inflacija smanji kupovnu moć stanovništva i to je tako.

„Mi smo u fazi inflacije, sve zavisi koliko će ona dugo trajati. Ako sad ove cijene ostanu dovoljno dugo na tržištu i one se u potpunosti preliju na cijene finalnih proizvoda onda će doći do slablje kupovne moći stanovništva. Ako bude kraći rok trajanja onda ne jer ne mogu proizvođači za dan preliti cijene sirovina u svoj finalni proizvod“, kaže Trivić.