Grijanje u Sarajevu skuplje za 10 odosto

Iz Vlade Kantona Sarajevo su saopštili da će od ovog mjeseca cijena centralnog grijanja biti viša za 10 posto.

Izvor: Rina

Odluka je donesena shodno, kako je navedeno, ranijoj najavi i obećanju da, zbog poskupljenja plina, poskupljenje centralnog grijanjaneće biti veće od 10 posto od trenutne cijene, kao i da će uz subvencionisanje dijela poskupljenja plina biti zaštićeni korisnici usluga preduzeća Toplane.

“Iako je Nezavisno tijelo predložilo vladi poskupljenje centralnog grijanja za 13,2 posto, vlada je ostala pri svom stavu da to poskupljenje neće biti veće od 10 posto, jer nam je primarni interes zaštititi građane. To ne znači da će poslovanje i rentabilnost preduzeća biti dovedeno u pitanje, to nećemo dozvoliti“, istakao je kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Enver Hadžiahmetovićk, prenosi Kliks.

Iz Vlade Kantona Sarajevo su saopštili da već subvencioniraju, kako su naglasili, polovinu uvećanje cijene gasa za korisnike usluga preduzeća Sarajevogas, a koje od 1. januara ove godine iznosi 37 posto.