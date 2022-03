ERS ostvarila dobit od 80 miliona KM

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) ostvarila je u 2021. godini prihod od 993.000.000 KM i dobit od 79.854.000 KM, a generalni direktor ovog preduzeća Luka Petrović je ove rezultate ocijenio kao istorijske.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Petrović je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da zahvaljujući ovakvim rezultatima ERS ima najpovoljnije cijene električne energije i za građane i za privredu, navodeći da građani plaćaju godišnju cijenu od 22,5 evra za megavat-čas, dok je u Hrvatskoj ta cijena do 1. marta iznosila 56 evra.

"Ovako dobri rezultati su dokaz uspješnog rada cijelog holdinga i svih njegovih preduzeća. Imali smo dovoljno električne energije za domaće kupce, a viškovi su izvezeni po tržišnim cijenama. Prodaju električne energije preko berze, zbog svakodnevnih promjena cijena, sada dogovaramo na dnevnom nivou", naveo je Petrović.

Uspješan rad ERS-a omogućio je i nastavak svih investicija, prvenstveno HE "Dabar".

"ERS je obezbijedio 83.820.000 KM za dokapitalizaciju HET-a za nastavak izgradnje HE `Dabar`. Pričaju da nemamo novca, da je nemoguća tako velika dokapitalizacija HET-a od ERS, evo želim da im kažem da je novac obezbijeđen u cjelosti", naveo je Petrović.

Petrović je istakao i da je vrijednost cjelokupnog holdinga ERS oko 4.148.000.000 KM, dok je zaduženost sistema bez kredita kineske "Eskim banke" za HE "Dabar" 14 odsto.

"Sa tim kreditom zaduženost ERS-a će biti 20 odsto, a dozvoljeno nam je do 35 odsto, što znači da imamo prostora za još nekoliko investicija", naveo je Petrović.

Govoreći i solarnoj elektrani "Trebinje jedan", Petrović je rekao je da je njena godišnja proizvodnja oko 130 gigavat-časova električne energije, a da će ERS imati vlasništvo od 30 odsto, a mađarska kompanija 70 odsto.

On kaže da je najvažnije da će ERS po cijeni od 50 evra za megavat-čas otkupljivati električnu energiju po ugovoru na period od 25 godina, a cijena megavat-časa na berzi doseže i do 400 evra.

"Ako uzmemo kao primjer da će prosječna cijena u budućnosti biti 150 evra po megavat času, onda će ERS za 25 godina prihodovati od prodaje te struje oko 325.000.000 evra, a istu količinu energije kupiće za nešto više od 162.000.000 evra. To je više nego duplo veći prihod ERS-a za isti vremenski period, s tim da ERS ima pravo i na 30 odsto od dobiti od 160.000.000 evra - ukoliko je bude. Ovo je najbolji model na Balkanu, neka dođe neko i ponudi bolji", izjavio je Petrović.

On je naveo i da Elektroprivreda Srpske radi na projektima "Gornja Drina" i vjeroelektrana "Hrgud", te da ovo preduzeće planira i zajedničke projekte sa Srbijom te izgradnju HE "Sutorina" snage oko 200 megavata instalisane snage, solarne elektrane u Ljubinju, HE "Bileća" i "Nevesinje" kao dio sistema "Gornji horizonti".

Prema njegovim riječima, planirana projekcija dobiti ERS-a 2026. godine je oko 150.000.000 evra, a nakon što budu završeni svi projekti na kojima se u ovom trenutku aktivno radi.

On je najavio izgradnju zgrade za "Javno snabdijevanje" u Nemanjinoj ulici u centru Trebinja, gdje će biti smješten i dio gradskih službi.

(SRNA)