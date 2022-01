Direktor HET-a: Nema govora o privatizaciji, u pitanju dokapitalizacija

Direktor preduzeća "Hidroelektrane na Trebišnjici" Gordan Mišeljić poručio je da nema govora o privatizaciji ovog preduzeća već se trenutno vrši dokapitalizacija emisijom novih akcija, jer je to najbolji način da se investira u izgradnju hidroelektrane "Dabar".

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Mišeljić je podsjetio da su "Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu Republike Srpske koja posjeduje 80 odsto akcija ovog preduzeća, naglasivši da će tako i ostati.

Kako je pojasnio, pravo prvenstva kupovine novih akcija imaju već postojeći akcionari, a u procesu dokapitalizacije Vlada Srpske će, kroz "Elektroprivredu Republike Srpske" i fondove čiji je vlasnik, obezbijediti isti procenat učešća, odnosno dokupiće akcije, tako da će i dalje ostati vlasnik 80 odsto ovog preduzeća.

Mišeljić je naveo da će mali akcionari imati pravo da dokupe akcije i zadrže procenat svog učešća u kapitalu ovog preduzeća.

"U ovaj proces se ulazi jer je ovo najbolje rješenje da investiramo novac u izgradnju nove hidroelektrane `Dabar`, gdje treba da obezbijedimo jedan dio vlasničkog učešća za kredit banke gdje treba da platimo osiguranje tog kredita", rekao je Mišeljić.

On je dodao da se na ovaj način obezbjeđuje novac za najveću investiciju u proteklih trideset godina, a holding neće biti opterećen nikakvim kamatama.

"HE `Dabar` će nam donijeti novu vrijednost, na godišnjem nivou to će biti nekih 272 gigavat časova. Mi u nekom narednom periodu ostvarujemo jednu ogromnu materijalnu vrijednost kada ona bude na mreži. Ta električna energija će se prodavati na tržištu. To su ogromni novci", istakao je Mišeljić.

Predsjednik "Sindikata Hidroelektrana na Trebišnjici" Miloš Ninković rekao je da je Sindikat upoznat sa procesom dokapitalizacije, te naglasio da se ne radi o izdaji i prodaji nacionalnog resursa, već o investiciji u nove objekte.

Da je suprotno, Ninković je naveo da bi oni organizovali proteste, ali da ovako ova priča nema potrebe da se i dalje forsira i da su radnici mirni.

Ninković je istakao da su zaposleni u HET-u potpuno informisani i saglasni sa najavljenim procesom, te da je preduzeće stabilno i u fazi ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Uprava HET-a poručila je danas opozicionim političarima da teme za predizbornu kampanju traže na nekom drugom terenu, a ne da zarad naklonosti bošnjačkih glasova pokušavaju diskreditovati ovog energetskog giganta koji je duže od pola vijeka stub razvoja Hercegovine, ali i cijele Republike Srpske.

(Srna)