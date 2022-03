Wizz Air leti iz Sarajeva za London

Avio-kompanija "Viz er" /Wizz Air/ danas je uspostavila letove na relaciji Sarajevo – London, koji će se odvijati dvaput sedmično - utorkom i subotom, a cijena karte je 38,99 KM.

Izvor: Aerodrom Banjaluka

Karte su dostupne na veb-stranici wizzair.com i mobilnoj aplikaciji.

Iz avio-kompanije je saopšteno da su na ovaj način još jednom potvrdili svoju posvećenost ponudi veoma jeftinih cijena karata i bezbjednih letova svim putnicima do željenih odredišta.

Za mirno putovanje u ovom neizvjesnom vremenu, putnici mogu s povjerenjem rezervisati karte zahvaljujući "Viz fleksu", uz koji mogu otkazati svoj let do tri časa prije polaska bez ikakve naknade i potom će im 100 odsto cijene karte odmah biti nadoknađeno u vidu viz-kredita, navodi se u saopštenju.

"Viz er" je evropska niskotarifna avio-kompanija sa najvećom stopom rasta, a ima flotu od 150 aviona tipa "erbas A320" i "A321".