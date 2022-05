Konačno dobre vijesti: Narednih dana u BiH pojeftinjuje pileće meso?

Cijena piletine na području Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala da bude niža za do deset odsto.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je zbog poteškoća na tržištu oko nabavke pšenice te njenog poskupljenja lančano došlo do poskupljenja i piletine, tako uslijed poboljšanog uvoza dolazi i do njenog pojeftinjena.

Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH i direktor kompanije Madi Tešanj, je kazao da Srbija od koje uvozimo kukuruz štiti svoje interese te da je nabavna cijena po toni niža.

"Zbog odobrenja uvoza kukuruza iz Srbije po jeftinijim cijenama i do 100 KM po toni, doći će i do pojeftinjena piletine do 10 odsto", kazao je Jabandžić.

Pšenica je nedavno ostvarila svoj rekord, najjeftinija ponuda je bila ona iz Srbije i iznosila je 611 KM po toni, što je rekord svih rekorda, a kukuruz je koštao 700 KM/t, što je takođe bio rekord u posljednjih najmanje deset godina, a prenosi Klix.ba.