ERS: Prioritet ulaganje u solarnu i hidroenergiju, potencijal imaju Vrbas, Drina, Trebišnjica i Bosna

"Elektroprivreda Republike Srpske" (ERS) napravila je plan razvoja prema kojem su prioritetna ulaganja u oblasti solarne, hidro i vjetro energije, izjavio je generalni direktor ERS-a Luka Petrović.

Izvor: Shutterstock

On je istakao da u tim oblastima ERS radi na stvaranju novih vrijednosti i novih količina struje, te dodao da je solarna energija neiscrpan potencijal.

"Solarnu energiju još niko na Balkanu nije dovoljno iskoristio", rekao je Petrović i dodao da za te projekte dugo traju pripreme, od tri do pet godina, a da je realizacija mnogo kraća.

On je naglasio da je procijenjeno da su važni i hidropotencijali, posebno na Drini, Trebišnjici, Bosni i Vrbasu.

Petrović je dodao da se, kada je riječ o vjetroparkovima i vjetru, koji je nestabilniji izvor energije od solarne, radi na jednom projektu sa njemačkim partnerima.

On je podsjetio da je u Srpskoj u toku realizacija projekta solarnih panela na krovovima domaćinstava, odnosno program energetske održivosti domaćinstava i najavio da slijede i program energetske održivosti privrede i kao treći paket - solarni paneli za vodovode, vjerske objekte, bolnice i domove zdravlja.

Petrović je istakao da su sve to programi koji podrazumijevaju dvadesetpetogodišnje aranžmane besplatne električne energije.

"To znači, postavite solarne panele na svojim krovovima i proizvodite energiju za sebe i ne plaćate struju narednih 25 godina, ali morate platiti tu elektranu i to po mnogo povoljnijoj cijeni nego na tržištu. Te elektrane koštaju oko 10.000 do 12.000 KM, a to će građane kod nas koštati oko 5.000 do 6.000 KM i to u 120 rata, za 10 godina", rekao je Petrović sinoć za "Adria TV".

Petrović je ukazao da su to veliki benefiti i za građane, i za "Elektroprivredu Republike Srpske", te dodao da je pojednostavljen način prijavljivanja građana za taj program, koji donosi mnogo novina.